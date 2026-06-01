Středočeští hasiči měli od neděle 53 zásahů souvisejících s bouřkami

Středočeští hasiči měli od neděle do dnešního rána 53 zásahů souvisejících s bouřkami. Jednalo se hlavně o odstraňování spadlých stromů, řekla ČTK mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
"Nejvíce zasažené bylo Příbramsko, Kladensko, dále okresy Praha-západ, Praha-východ, Mělnicko, Kolínsko," uvedla mluvčí hasičů.
Zásahy do dnešních 5:30 tvořily v 48 případech spadlé stromy a v pěti případech šlo o pomoc při řešení nebezpečných stavů. Například u Drásova na Příbramsku pomáhali hasiči autu, která zajelo do vodní laguny.
Dnes bude podle předpovědi meteorologů zataženo až oblačno, na většině území ČR občas déšť nebo přeháňky, ojediněle se mohou objevit i bouřky. Odpoledne a večer má postupně od severozápadu přestat pršet.