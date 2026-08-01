Středočeští hasiči vyjížděli kvůli bouřkám k víc než 70 událostem

Středočeští hasiči vyjížděli od pátečních 19:00 do dnešních 07:00 v souvislosti s bouřkami k 73 událostem. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy, v dalších případech šlo o odstranění nebezpečných stavů nebo monitoring situace. Nejvíce událostí bylo v okrese Praha-východ a na Kolínsku a Benešovsku, informovali hasiči na síti X. Za 12 hodin řešili 95 událostí, téměř dvojnásobek běžného denního průměru.
"Z celkového počtu 73 událostí způsobených počasím jsme v 65 případech vyjížděli na popadané stromy. Zbytek událostí tvořilo odstranění nebezpečných stavů nebo monitoring situace," uvedli hasiči. Stromy podle nich v některých případech spadly na chaty nebo elektrické vedení.
Nejvíce událostí, 38, hasiči přijali mezi páteční 19:00 a 20:00. V následující hodině jich bylo deset a o hodinu později devět. Nejvíce výjezdů hasiči zaznamenali v okrese Praha-východ, kde jich bylo 19, následovalo Kolínsko se 17 a Benešovsko se 14 událostmi.
Na rozdíl od bouřek na začátku července přibývaly události postupně a byly rozloženy téměř po celém území kraje. Hasičům se je proto dařilo rychle řešit. Hlášení o popadaných stromech v odlehlých oblastech podle nich sporadicky přicházela i ráno.