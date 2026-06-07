„Kráce po půl 9 večer jsme vyjížděli na základě oznámení do Polerad, kde došlo k incidentu mezi řidičem taxislužby a dvěma zákazníky, které přepravoval,“ uvedla mluvčí policie Vlasta Suchánková.
Spor podle policie vyústil v postřelení jednoho ze zákazníků. Zraněný muž skončil v péči lékařů.
„V péči jsme měli těžce zraněného pacienta, kterého transportujeme letecky do Ústřední vojenské nemocnice v Praze,“ potvrdila mluvčí záchranné služby Monika Nováková.
„Muž, který měl použít zbraň, zůstal do příjezdu policistů na místě. Střelnou zbraň mu policisté zajistili,“ dodala. Policie nyní provádí potřebná šetření a úkony trestního řízení k prověření okolností celého incidentu.
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