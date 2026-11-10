Střelbu na fakultě jsem neschvaloval, obětí je mi líto, řekl u soudu bývalý student

Předsedkyně odvolacího senátu Monika Křikavová ostře zkritizovala prvoinstanční verdikt a případ vrátila k novému projednání. Mladík vinu od počátku odmítá.
„Rozsudek je naprosto, ale naprosto nepřezkoumatelný,“ prohlásila Křikavová. Prvoinstanční soud podle ní nevedl dobře výslechy svědků a dospěl k závěrům, které nekorespondují se spisem.
„Z rozhodnutí to vypadá že naprostá většina spolužáků prokazovala vinu, ale tak to rozhodně nebylo,“ uvedla soudkyně.
Předsedkyně senátu zároveň řekla, že nemohla Zoula v úterý osvobodit. Pode ní je nutné věc mnohem lépe objasnit a vyslechnout svědky znovu.
Například se nepodařilo vysvětlit, kdy měl mladík do školy nosit zbraně a zda s nimi vůbec kdy někomu vyhrožoval. Mnozí spolužáci pak podle Křikavové nevypovídali z vlastní zkušenosti, ale o něčem, co „se říkalo“. Je také potřeba přezkoumat, které výroky myslel student vážně.
Dvacetiletý Ondřej Zoul podle obžaloby mezi lety 2022 a 2024 opakovaně vyhrožoval spolužákům střední školy na Praze 8 střelbou. Do školy podle žalobkyně demonstrativně nosil různé zbraně, například teleskopický obušek nebo nože.
Poté, co střelec před Vánocemi 2023 zabil na filozofické fakultě 14 lidí, souhlasil s jeho činy. Také podle obžaloby tvrdil, že měl zastřelit lidí víc. Zoul při hlavním líčení vinu odmítl. Uvedl, že žádné ze svých vyjádření nemyslel jako výhrůžku. Popřel i schvalování střelby na fakultě.
Obvodní soud pro Prahu 8 potrestal mladíka pětiměsíčním podmíněným trestem s dvacetiměsíčním odkladem. Proti verdiktu se odvolaly obě strany. Státní zástupce žádal prodloužení zkušební doby, Zoul osvobození. Znovu prohlásil, že nikdy neschvaloval střelbu na filozofické fakultě. „Je mi všech obětí do dnešního dne líto,“ uvedl.