Ženu v kolejišti metra srazila souprava. Policie pracuje s verzí pokusu o sebevraždu

Dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu. Zavřené byly oba směry v úseku Florenc – Smíchovské nádraží – Nové Butovice. Plný provoz byl obnoven krátce po půl jedenácté.
„Technická závada na trati metra,“ uvedl důvod výluky Ropid, později informaci rozšířil, že důvodem výluky je střet vlaku s člověkem.
Na místě zasahovali záchranáři, ženu měli v péči. „Je při vědomí. Podle prvotních informací máme podezření, že se mohlo jednat o pokus o sebevraždu,“ řekl iDNES.cz policejní mluvčí.
Žena ve věku kolem 70 let utrpěla lehká až středně těžká zranění hlavy a dolní končetiny. Záchranáři ji po ošetření převezli do nemocnice, uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby.
Dopravní podnik zavedl ve vyloučeném úseku náhradní autobusovou dopravu XB, a to mezi Andělem – Smíchovským nádražím a Novými Butovicemi.
Tramvajová linka 3 je vedena obousměrně po odklonové trase Palackého náměstí - Anděl - Smíchovské nádraží - Lihovar - Dvorce ... a dále po své pravidelné trase (jako posila povrchové dopravy za linku metra).
Metro v úsecích Nové Butovice – Zličín a Florenc – Černý Most jezdí bez omezení.