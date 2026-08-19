Bezbariérovost? Rozkopané náměstí zatím připomíná past, vozíčkáři neprojedou

Danielle Fohlová
  18:02aktualizováno  18:02
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Na Strossmayerově náměstí v pražských Holešovicích opět pracují dělníci. Počátkem týdne tu začali budovat naváděcí pruhy a provádějí další úpravy pro zajištění bezbariérovosti. Přibýt by měly také prvky pro nevidomé. Nutná omezení v okolí nicméně momentálně dělají problém paradoxně těm, kvůli nimž se prostranství upravuje - tedy vozíčkářům a hendikepovaným.

Problematická je hlavně provizorní úprava chodníku v části křižovatky u křížení ulic Dukelských hrdinů a Milady Horákové.

Díru v zemi dělníci totiž překryli deskami z překližky. Ty na sebe plynule nenavazují a přechodové hrany mnohým činí potíže.

Špatnou zkušenost má třeba vozíčkářka Ema, která na nedostatečnou stabilitu provizorního řešení, jeho obtížnou přístupnost a návaznost na obrubník a silnici upozornila ve facebookové skupině. O pomoc musela požádat kolemjdoucího.

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„Mají tam problémy vozíčkáři, kočárky, lidé s berlemi či lidé s bílou holí,“ řekla redakci iDNES.cz. „To, že se na místo položí dřevotřísky, které se prohýbají, neumožňuje průchod pro ty s pohybovým omezením,“ dodala. Myslí si, že by místo mělo být lépe průchozí pro všechny, tedy i hendikepované.

Co říká zákon?

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  • Podle paragrafu 29 musí být prostor určený pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientací navržen a proveden tak, aby splnil požadavky na přístupnost.

„Úpravy, které v současné době probíhají mají vést právě k bezbariérovosti. Jejich realizace je nicméně pod Technickou správou komunikací, ne pod Prahou 7. Stížnosti by tedy měly chodit primárně za ní,“ uvedl mluvčí radnice Prahy 7 Martin Vokuš.

Městská část zatím podle něj žádnou oficiální stížnost neobdržela. „Kdyby k tomu došlo, budeme to nějakým způsobem řešit,“ dodal.

Ještě v době vzniku tohoto článku nicméně mluvčí kontaktoval redakci iDNES.cz s tím, že starosta městské části Jan Čižinský (Praha Sobě) situaci po dotazu novinářky osobně prověřil a požádal dělníky, aby místo lépe zpřístupnili všem, tedy i lidem s omezenou pohyblivostí.

Jen jeden problém z mnoha

Redaktorka na místě ověřila, že se ve zmíněné přestavované lokalitě obtížně pohybují nejen hedikepovaní, ale například i chodci, kteří tlačí kočárek. „Nevím, když stoupnu na jeden konec, zda nedestabilizuji někoho na tom druhém. Chtělo by to něco hladkého,“ okomentovala provizorní přechod jedna z maminek.

Nejistou nohou tu ale často šlápl i chodec v dobré kondici. Někteří naopak uvedli, že situaci považují za „ještě dobře zvládnutou“.

„Mají tam OSB desky. Snaží se, aby to bylo průchodné a lidé nemuseli nutně přes silnici. Zažil jsem v Plzni a někdy i na Vinohradech, že chodník prostě zavřeli. Tady k tomu mají i výrazné zábrany,“ zastal se opatření muž, který také tlačil kočárek.

Jiná část kolemjdoucích se naopak chodníku raději vyhnula úplně.

„V Dánsku se zavře silnice, aby tam lidé mohli chodit. U nás se zavře chodník a lidé musí jít po silnici mezi auty a tramvají. Zajímalo by mě, kdyby někoho srazili, jestli to bude Technická správa komunikací řešit jako její problém,“ dodal naštvaně další oslovený muž.

Dřevěná prkna přes čerstvě položený beton sice většina dotázaných považovala za poněkud nešťastné řešení, brali to ale jako nutnost. „Udělat se to musí a mě asi nic lepšího nenapadá,“ komentoval další z kolemjdoucích.

Podstatnější než současná situace na chodníku je ale podle vozíčkářky Emy to, že radnice Prahy 7 podle ní dlouhodobě nekomunikuje opravy náměstí s organizacemi pro hendikepované a nejedná ani s odborníky na bezbariérovost. „Je tam neochota spolupracovat jak s vozíčkáři a hendikepovanými vůbec, tak s odborníky,“ dodala.

„Úřad ohledně stavebního řešení lokality s námi, pokud vím, nic neřešil. S projektanty stavební části (přechodů) byla komunikace minimální,“ sdělil redakci iDNES.cz František Brašna ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Výsledek úprav se tak podle něj může ukázat jako kontraproduktivní.

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Podobu Strossmayerova náměstí, ze kterého byly před více než rokem odstraněny semafory, kritizují někteří občané a organizace.

Podle mnohých neumožňuje nevidomým či jinak hendikepovaným bezpečně přecházet silnici. Za navrácení semaforů dokonce vznikla mezi občany petice.

„Postupně budou předlážděny či doplněny vybrané prvky tak, aby odpovídaly požadavkům pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu či orientace,“ píše se k úpravám náměstí na webu Prahy 7. S opětovnou instalací semaforů však městská část nepočítá.

Oprava chodníku na Strossmayerově náměstí komplikuje pohyb zejména starším lidem a hendikepovaným.
Oprava chodníku na Strossmayerově náměstí. (19. srpna 2026)
Oprava chodníku na Strossmayerově náměstí. (19. srpna 2026)
Oprava chodníku na Strossmayerově náměstí. (19. srpna 2026)
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