Policie zasahovala ve škole v centru Prahy. Kvůli výhrůžce zadržela studenta

Podle mluvčího šlo o školu v ulici Malá Štupartská, bližší informace neuvedl. V této ulici se nachází budova Střední průmyslové školy sdělovací techniky.
„Prověřovali jsme oznámení o výhrůžce, žáka jsme zajistili,“ řekl Hrdina.
Okolnosti případu nyní policisté zjišťují. „Dle zjištěných informací došlo ke komunikačnímu nedorozumění a nikomu nehrozí žádné nebezpečí,“ doplnili policisté na síti X.
