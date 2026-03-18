Studenti i dobrovolníci obnovují ve Slaném přírodní lokalitu Netovická stráň. Vznikají zde ideální podmínky pro motýly včetně jejich vzácných a ohrožených druhů, například pro vřetenušku pozdní nebo modráska vikvicového. Vyskytuje se zde také například ohrožený ptačí druh vlha pestrá nebo kudlanka nábožná a řada dalších cenných druhů rostlin a živočichů typických pro výslunné stráně. Jde o společný projekt města, ochránců přírody a několika škol, informovala dnes ČTK mluvčí slánské radnice Lucie Krčková.
Takzvaná lesostepní stráň na jižním okraji města se postupně vrací k původní podobě. Dříve kvůli chybějící péči zarostla náletovými dřevinami a naopak ubyly cenné travní porosty. Aktuální úpravy zahrnují hlavně odstraňování náletových dřevin a pravidelné sečení stepních trávníků. "Cílem projektu je podpořit především výskyt motýlů a cévnatých rostlin. Význam lokality potvrzuje i přírodovědný průzkum, při kterém bylo zaznamenáno více než 70 druhů motýlů, z toho přibližně 40 druhů denních," uvedla Krčková.
Projekt začal v roce 2024 aktivitou Skautského institutu, která v jednom z programů ukazuje dětem a mladým lidem, jak se aktivně zapojit do ochrany přírody, a propojuje je s odborníky i správci biologicky cenných území. Práce začaly v roce 2025. Například žáci slánské 3. základní školy pomáhají s odstraňováním větví, studenti slánského gymnázia se zapojují i do odbornějších činností a monitoringu. Spolupracují i dobrovolníci z Českého svazu ochránců přírody Kladensko.
Lokalitu si ve čtvrtek prohlédne prezident Petr Pavel při jeho dvoudenní návštěvě Středočeského kraje.