Studentské hlídky na Radouči v M. Boleslavi hlídají kriticky ohrožené sysly

Takzvané syslí hlídky začaly v červenci s každodenním dohledem v lokalitě Radouč v Mladé Boleslavi, kde žije kolonie kriticky ohroženého sysla obecného čítající odhadem 350 jedinců. Proškolení studenti návštěvníkům vysvětlují, jak se k hlodavcům chovat, upozorňují je zejména na nevhodnou stravu, která jim může způsobit vážné zdravotní potíže. Hlídkování je součástí záchranného programu, na němž od roku 2021 spolupracují Český svaz ochránců přírody (ČSOP) a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). V tiskové zprávě o tom dnes za ČSOP informovala Zuzana Kučerová.
Hlídky začaly fungovat o červnových víkendech, od 1. července jsou na místě každý den. "Za dny, kdy hlídky službu letos vykonávaly, měly již okolo 500 interakcí s návštěvníky. Můžeme ale potvrdit, že přítomnost syslích hlídek na lokalitě několik let v řadě je znát. Většina lidí ví, jak se na Radouči má chovat, a krmení nevhodnou potravou rok od roku ubývá," uvedla organizátorka brigádníků ze základní organizace ČSOP Klenice Milada Vrbová. Většina zapojených studentů podle ní prošla oddíly mladých ochránců přírody, letos se jich v terénu vystřídá jedenáct.
Evropsky významná lokalita Radouč je jedním ze 40 míst v Česku, kde se sysel obecný ještě vyskytuje. Od ostatních známých lokalit v Česku se liší především tím, že bezprostředně sousedí s městským sídlištěm. Častým kontaktem s lidmi mění sysli své přirozené chování, ztrácejí plachost a pud sebezáchovy.
Podle koordinátorky záchranného programu Jitky Matoušové z AOPK ČR je přímá komunikace hlídek s lidmi v terénu účinnou cestou, jak udržet populaci stabilní. V počátcích sledování kolonie na Radouči byly odhady velmi nízké, například mezi lety 2003 a 2008 se pohybovaly jen mezi pěti a 20 jedinci. V roce 2020 už byl počet syslů odhadován na 1500. "Od roku 2018 byl zaznamenán rychlý nárůst zdejší kolonie, od roku 2021 se početnost opět snižovala, v posledních dvou letech bylo na lokalitě shodně odhadnuto zhruba 350 jedinců," uvedla Matoušová. Výsledky letošního sčítání, které se dělá na přelomu června a července na všech lokalitách, zatím k dispozici nejsou. "Každopádně se zdá, že byť celková početnost syslů na Radouči v posledních letech výrazně klesla, fungování kolonie se vrací k přirozenějšímu stavu, který byl intenzivním přikrmováním narušen," dodala Matoušová.
Sysel obecný dříve býval běžným druhem, v některých obdobích byl dokonce považován za zemědělského škůdce. Dnes patří mezi kriticky ohrožené druhy zvířat a je chráněný zákonem, hrozí mu vyhynutí. Syslů začalo ubývat v šedesátých letech minulého století. K životu potřebují nízký trávník, aby mohli včas rozeznat nepřítele. Na Radouči jich žilo v roce 2006 zhruba pět a kolonii hrozilo vyhynutí. Podle loňských údajů byla kolonie na Radouči osmá nejpočetnější v Česku. Největší počet syslů byl zaznamenán na nedalekém letišti Bezděčín.