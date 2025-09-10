Stvrzeno podpisy. V pražské letecké záchrance budou létat armádní lékaři

Autor: iDNES.cz, ČTK
  13:42aktualizováno  14:53
Armádní lékaři budou od roku 2029 létat v pražské posádce letecké záchranné služby (LZS), jejíž vrtulníky bude dál provozovat policie. Ministryně obrany Jana Černochová a pražský primátor Bohuslav Svoboda podepsali memorandum o této spolupráci.
Ministryně obrany Jana Černochová a pražský primátor Bohuslav Svoboda podepsali...

Ministryně obrany Jana Černochová a pražský primátor Bohuslav Svoboda podepsali memorandum o vzájemné spolupráci mezi hlavním městem Prahou a ministerstvem obrany v oblasti poskytování letecké záchranné služby. (10. září 2025) | foto: ČTK

Ministryně obrany Jana Černochová a pražský primátor Bohuslav Svoboda podepsali...
Ministryně obrany Jana Černochová a pražský primátor Bohuslav Svoboda podepsali...
Letecká záchranka má na pražském ruzyňském letišti novou základnu. Předtím...
Letecká záchranka má na pražském ruzyňském letišti novou základnu. Předtím...
8 fotografií

Po roce 2028 se mění zajištění vrtulníků pro LZS v některých krajích, policie bude nově kromě Prahy létat i v Brně a Ostravě. V Plzni bude po skončení armádních vrtulníků soukromý dopravce jako v ostatních krajích. Posádky zajišťuje většinou záchranná služba.

Vláda loni v srpnu schválila obecnou koncepci pro zajištění LZS po skončení současné smlouvy na konci roku 2028. Počítá i se vznikem nové základny v Karlovarském kraji, zřejmě od roku 2027.

Letos v květnu vláda uzavřela dohodu, podle které mohou v příhraničních regionech zasahovat záchranáři ze Slovenska včetně vrtulníku. Ten by měl pokrývat i Zlínský kraj, kde základna chybí. V březnu ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo předběžnou tržní konzultaci k zakázce na provoz vrtulníků v osmi krajích.

Letecká záchranka v Praze má novou základnu. Vrtulník vzlétne do tří minut

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) na dotaz datum vypsání veřejné zakázky neupřesnilo. „O datu vyhlášení veřejné zakázky rozhodne pan ministr. Žádné podrobnější informace o podobě tendru nebudeme před vyhlášením zveřejňovat,“ napsal mluvčí MZd Ondřej Jakob.

Středeční memorandum je podle ministryně Jany Černochové další krok ve spolupráci resortu obrany s Prahou. „V ÚVN jsme otevírali novou výjezdovou základnu, kde budou sloužit vojenští lékaři. Zkrátí se tak dojezdové časy, zlepší se dostupnost péče,“ uvedla.

Ředitel sekce vojenského zdravotnictví ministerstva obrany Michal Baran na dotaz doplnil, že memorandum se v současné době týká jen lékařů pro letecké posádky, do budoucna se může rozšířit i na další zdravotníky.

Podle primátora Bohuslava Svobody je důležité, aby se státní a městské kapacity využívaly bez duplicit, aby se doplňovaly a nepřekrývaly. „Čeká nás generační výměna těch velmi kvalifikovaných posádek. A bez systematického výcviku a plánování bychom nemohli ty nové posádky nasadit do provozu,“ řekl primátor.

Bezpečnost nemocničního heliportu zajistí unikátní hasicí systém

Od roku 2021 provozují LZS na osmi stanovištích soukromníci. Společnost DSA má na starosti České Budějovice, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Brno a Jihlavu. Firma Air Transport Europe (ATE) létá z Ostravy a Olomouce. Vrtulníky na stanovišti v Praze-Ruzyni provozuje ministerstvo vnitra, v Plzni-Líních ministerstvo obrany. Svou základnu v současné době nemají Pardubický, Středočeský, Zlínský a Karlovarský kraj.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví připadá v ČR na jedno stanoviště letecké záchranné služby 1 087 000 obyvatel. Například na Slovensku je to 778 tisíc lidí, v Rakousku 536 tisíc, v Polsku 1 720 000. Záchranářský vrtulník vzlétá k pacientovi asi ve třech procentech nejzávažnějších případů. Jde například o vážné dopravní nehody, zástavy srdce, popáleniny nebo úrazy v nepřístupném horském terénu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Stvrzeno podpisy. V pražské letecké záchrance budou létat armádní lékaři

Armádní lékaři budou od roku 2029 létat v pražské posádce letecké záchranné služby (LZS), jejíž vrtulníky bude dál provozovat policie. Ministryně obrany Jana Černochová a pražský primátor Bohuslav...

10. září 2025  13:42,  aktualizováno  14:53

Oprava lázní i školní jídelny. Škoda v kauze zmanipulovaných zakázek činí 22 milionů

Rekonstrukce budovy městských lázní v Plzni na Denisově nábřeží a opravy domažlické školní jídelny se podle všeho týká zátah Národní centrály proti organizovanému zločinu, který v úterý na žádost...

10. září 2025  13:22,  aktualizováno  14:48

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabídne k prodeji své nepotřebné kostýmy

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla příští týden provětrá divadelní fundus a nabídne do prodeje své nepotřebné divadelní kostýmy z opery, baletu, činohry i muzikálu....

10. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Loňské povodně způsobily v Jihočeském kraji škodu přibližně půl miliardy korun

Povodně v loňském září způsobily v Jihočeském kraji škodu přibližně půl miliardy korun. Voda v řekách začala stoupat po deštích od 11. září. Nakonec na řadě...

10. září 2025  13:06,  aktualizováno  13:06

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chystá se omezení dopravy na silnici I/50 u Uherského Hradiště - Vésky

10. září 2025  14:42

Hromadná nehoda omezila provoz v pražských Nuslích, jeden muž se zranil

K dopravní nehodě dvou osobních a dvou nákladních aut vyjížděly ve středu odpoledne pražské záchranné složky do čtvrti Nusle. Vozidla se střetla v ulici 5. května, nehoda na místě omezila provoz....

10. září 2025  14:42

Hazard na dálnici. Podívejte se, jak skrytá kamera natočila řidiče kamionů

V pravé ruce za jízdy drží telefon, do něhož se co chvíli dívá. Vedle řidiče kamionu mezitím jedou policisté, kteří jej po celou dobu natáčejí. Hlídky si šofér všímá až po minutě, kdy spustila...

10. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Návrh památníku příslušníkům RAF z Mladoboleslavska přinese umělecká soutěž

Podoba památníku příslušníkům RAF z Mladoboleslavska u Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi má vzejít z umělecké soutěže. Její podmínky a zadání...

10. září 2025  12:57,  aktualizováno  12:57

V Lesním parku Klimkovice bude fotografická instalace Bílé koule

V Lesním parku Klimkovice u Ostravy bude od soboty k vidění fotografická instalace Bílé koule, kterou připravilo pět studentů Institutu tvůrčí fotografie v...

10. září 2025  12:47,  aktualizováno  12:47

Koupaliště Flošna v H. Králové mělo letos druhou nejnižší návštěvu v historii

Městské koupaliště Flošna ve stotisícovém Hradci Králové mělo letos druhou nejnižší návštěvu ve své šestnáctileté historii. Od otevření 31. května do ukončení...

10. září 2025  12:45,  aktualizováno  12:45

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Face Your Fear: OKTAGON staví svou budoucnost na odvaze čelit strachu

10. září 2025  14:26

Konírna jako luxusní garáž. V jičínském zámku objevili niky na uvazování koní

Vzácné pozůstatky zdobených výklenků pro uvazování koní ze 17. století se povedlo odkrýt při rekonstrukci obřadní síně na zámku v Jičíně. Stavbaři objevili deset nik s bohatou štukovou výzdobou, na...

10. září 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.