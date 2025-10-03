Druhou část metra D má opět stavět Subterra. Dopravní podnik ji vybral už potřetí

Autor: iDNES.cz, ČTK
  10:52aktualizováno  10:52
Pražský dopravní podnik (DPP) znovu vyhodnotil tendr na stavbu druhé části metra D a už potřetí vybral sdružení vedené firmou Subterra s cenou zhruba 30 miliard korun bez DPH. Dnes o tom informoval server Seznam Zprávy s odkazem na dosud nezveřejněný dokument. Mluvčí podniku Daniel Šabík ČTK sdělil, že do ukončení procesu zadávacího řízení nebudou průběh zakázky komentovat.
Výstavba první části trasy metra D mezi Pankrácí a Olbrachtovou.

Výstavba první části trasy metra D mezi Pankrácí a Olbrachtovou. | foto: Anna Kristová, MAFRA

33 fotografií

DPP stejného dodavatele vybral v roce 2023, výběr však po nepravomocném rozhodnutí antimonopolního úřadu (ÚOHS) sám zrušil. Následně ho loni zopakoval, letos ho však opět zrušil ÚOHS, nyní již pravomocně.

Zakázka se týká úseku z Olbrachtovy na Nové Dvory, který naváže na část mezi Pankrácí a Olbrachtovou, budovanou od roku 2022. Tendr na druhou část ale čelí problémům kvůli řízením u antimonopolnímu úřadu, která iniciovali neúspěšní uchazeči o zakázku.

Výběr dodavatele a s ním i stavba nové linky se tím výrazně zdržely. Metro z Pankráce do Písnice mělo původně začít jezdit v roce 2029, nyní se mluví o roce 2031.

Konkurence nejedná férově, nátlakové e-maily jsou za hranou, říká stavitel metra

Antimonopolní úřad řešil právě i výběr Subterry, tuto volbu napadla firma Strabag, která v tendru s cenou 30,7 miliardy korun neuspěla, a sdružení firem Porr, Vinci a Marti (PVM), které nabídlo o více než dvě miliardy nejnižší cenu, ale podnik jej z tendru vyloučil. Problematické se ukázaly reference některých zaměstnanců v nabídce Subterry, kvůli kterým ÚOHS výběr vítěze tendru nepravomocně zrušil.

DPP poté nečekal na pravomocné rozhodnutí a výběr rozhodnutím představenstva sám zrušil, aby následně nabídku Subterry ve stále pokračujícím tendru vybral znovu.

Poté následovaly další podněty na ÚOHS, proces se opakoval a úřad letos výběr opět zrušil, což po rozkladu potvrdil i jeho předseda Petr Mlsna. Podnik tak musel znovu rozhodnout mezi nabídkami Subterry a Strabagu, což podle informací Seznam Zpráv učinil toto pondělí.

Sdružení PVM také u ÚOHS napadlo své vyloučení z tendru. V tomto případě ale se svými námitkami neuspělo a antimonopolní úřad nedávno po dlouhém řízení postup DPP pravomocně potvrdil jako správný.

Stavba nové linky metra začala v roce 2022. Stavbaři budují kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova a navazovat má druhý úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory.

Dále stavbaři vybudují část z Nových Dvorů do Depa Písnice. Následovat má stavba další části mezi Pankrácí a náměstím Míru, výhledově se pak počítá s prodloužením linky na náměstí Republiky.

Prohlídky tunelů metra D pro veřejnost (květen 2025)

18. května 2025

