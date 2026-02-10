Nemáme dům a dlužíme přes 10 milionů. Poškození v kauze Suková promluvili

Autor: iDNES.cz, ČTK
  15:22aktualizováno  15:22
Využití služeb advokátní kanceláře Hany Sukové způsobilo jejím klientům milionové škody nebo přímo ztrátu veškerého majetku, dále psychickou újmu, nesplacené hypotéky, propadnutí záloh či nutnost přesunout se z vlastní nemovitosti do podnájmu. Vyplývá to z výpovědí svědků, které v úterý v procesu se Sukovou a její dcerou Pavlou Marešovou začal číst soudce.
Fotogalerie1

Obžalovaná bývalá advokátka Hana Suková (vpravo) a její spoluobžalovaná dcera Pavla Marešová u Městského soudu v Praze (7. ledna 2026) | foto: Petr FilaiDNES.tv

Suková zpronevěru peněz z advokátní úschovy přiznává, koncipientka Marešová jakýkoliv podíl na trestné činnosti nadále odmítá a v soudní síni se ohradila proti poznámkám přítomných poškozených.

Podle čtených výpovědí svěřovali lidé peníze do úschovy kanceláře Sukové na základě pokynu realitních makléřů, kteří s advokátkou dlouhodobě spolupracovali a doporučovali ji jako spolehlivou. Klienti si obvykle chtěli pořídit nemovitost, případně svou nemovitost prodat, aby si mohli koupit jinou. Kvůli zpronevěře však o vložené peníze přišli. Obžaloba vyčíslila celkovou škodu na 161 milionů korun, peníze se policii nepodařilo zajistit. Státní zástupkyně žádá pro Sukovou devět let vězení, pro Marešovou sedm.

Advokátka přiznala, že klientům zpronevěřila 161 milionů, její dcera vinu odmítá

„Nemáme byt, nemáme dům, dlužíme přes deset milionů,“ shrnula v policejním protokolu jedna ze svědkyň. Další svědek zmínil, že si kvůli prodeji bytu a pořízení jiného brali s rodinou půjčku, kterou nadále splácí, a zároveň nyní musí platit každý měsíc podnájem.

Svědci se shodovali na tom, že se Sukovou při podpisu smluv vůbec nepřišli do kontaktu a nikdy ji neviděli. Za advokátní kancelář s nimi jednala Marešová. Popisovali také zdůvodnění, která od Marešové slyšeli, když smluvené transakce vázly – podle nich uváděla, že je nemocná nebo že je na horách a má tam špatný signál.

Advokátka zpronevěřila přes 150 milionů, tvrdí policie. Zajistila auta či chatu

Devětasedmdesátiletá Suková v úterý k pražskému městskému soudu znovu dorazila maskovaná parukou a rouškou. Původně měla pokračovat ve své výpovědi, nakonec to ale odmítla. Poškozeným, kterých do jednací síně dorazily na dvě desítky, se opětovně omluvila. „Za to si nic nekoupíme,“ reagoval jeden z nich. „To já vím, že ne,“ odpověděla.

Její dcera soudu řekla, že matka se jí po lednovém zahájení hlavního líčení přiznala, že si před tehdejší cestou do soudní budovy tajně vzala lék rivotril. Ten má silný sedativní účinek. „Maminka byla po tom minulém stání úplně mimo. To jste tu mohli vidět taky,“ prohlásila Marešová. Podle ní proto tehdy její matka uvedla zjevné nesmysly, například to, že v kanceláři měly jen jeden počítač. Když na řeč Marešové reagovali přítomní poškození posměšně, obrátila se na ně a zvýšeným hlasem se zeptala „prosím?“ Na napomenutí od soudce pak reagovala otázkou: „oni můžou, a já ne?“

Marešová nadále trvá na tom, že byla jen zaměstnankyní své matky a o její trestné činnosti neměla povědomí. „Vedla jsem komunikaci navenek. Administrativu, zpracování smluv, schůzky k podpisu smluv. Je ale naprostý nesmysl, že bych posílala nějaké peníze,“ zopakovala.

Suková v lednu vypověděla, že klienty podváděla, protože se dostala do špatné finanční situace, začala si půjčovat od známých a nebyla schopná jim splácet slíbené úroky. Tvrdí, že se domnívala, že bude nakonec schopná zpronevěřené prostředky vrátit, protože se seznámila s člověkem, který vynalezl přístroj na výrobu levné elektřiny.

7. ledna 2026

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Strání se připravuje na fašankovou obchůzku, každoročně ji sledují tisíce lidí

ilustrační snímek

Strání na Uherskohradišťsku se připravuje na tradiční fašankovou obchůzku, při níž vesnicí projdou v sobotu 14. února folklorní soubory. Půjde o jeden z...

10. února 2026  14:48,  aktualizováno  14:48

Kamion na D1 u Brna nedobrzdil v koloně, řidič zemřel. Směr k Ostravě stojí

Řidič kamionu zemřel na D1 u Brna po nárazu do kamionu před sebou. (10. února...

Na 191. kilometru dálnice D1 u Brna ve směru na Ostravu havarovaly v úterý odpoledne dva kamiony. Jeden řidič při nehodě zemřel, dalšího člověka záchranáři převezli do nemocnice. Směr na Ostravu je...

10. února 2026  16:02,  aktualizováno  16:24

Ukrajinci přítěží? Jako řidiče autobusů a tramvají je dopravní podnik chválí

V dopravních prostředcích MHD v Ostravě začali pracovat přepravní asistenti. A...

Jednou z firem, kde se velmi dobře uplatnili ukrajinští uprchlíci, je Dopravní podnik Ostrava. Pětačtyřicet mužů a žen, které vyhnala z domova ruská invaze, doplnilo místní řidiče. „Sedmatřicet...

10. února 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Dívku srazila při přebíhání silnice tramvaj, kvůli výpadku paměti skončila v nemocnici

Policisté a záchranáři zasahovali v pražských Vysočanech u případu holčičky,...

Zhruba dvanáctiletou dívku srazila v úterý v poledne v pražských Vysočanech projíždějící tramvaj, když přebíhala silnici. Neutrpěla vážnější zranění. Záchranáři ji na místě ošetřili, ale jelikož si...

10. února 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Napajedel se po více než deseti letech vrátí fašanková zábava

ilustrační snímek

Do Napajedel na Zlínsku se po více než deseti letech vrátí masopustní zábava s průvodem masek městem i zabijačkou. V sobotu 14. února se tam uskuteční Fašank,...

10. února 2026  14:33,  aktualizováno  14:33

Driftování služebního vozu se řeší jako přestupek, policisté o práci nepřijdou

Driftující policie na sněhu

Policistům ze speciálního útvaru, které začátkem ledna natočil kolemjdoucí, jak v době služby driftují s policejním vozidlem na sněhu na pražském Strahově, nehrozí ukončení pracovního poměru. Případ...

10. února 2026  9:52,  aktualizováno  16:06

Výstavba kanalizace komplikuje dopravu v Dětmarovicích na Karvinsku

10. února 2026  16:03

Plzeňský novocirkusový festival Žonglobalizace bude nově delší a na víc místech

ilustrační snímek

Plzeňský festival nového cirkusu Žonglobalizace bude mít od letoška nový formát. Po 15 letech, kdy byl spojovaný především s týdenní jarní akcí v oblasti U...

10. února 2026  14:25,  aktualizováno  14:25

Oscarový Zdeněk Svěrák oslaví 90. narozky v éteru. Autor, který stál u kolébky Cimrmanů i kultovních filmů

Zdeněk Svěrák a filmové trofeje. Tentokrát pózuje s cenou z filmového festivalu...

Dramatik, scenárista, herec, autor písňových textů a spisovatel oslaví 90. narozeniny s Českým rozhlasem. Přímý přenos zamíří i do více než stovky kin.

10. února 2026

Led na přírodních nádržích v Brně už není dostatečný, upozorňují strážníci

ilustrační snímek

Led na přírodních vodních nádržích v Brně není kvůli oteplení v posledních dnech dostatečně silný, strážníci vstup na něj nedoporučují. Na Brněnské přehradě...

10. února 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

5. den ZOH 2026: Zabystřan v super-G, biatlonistky ve vytrvalostním závodě a návrat curlingu

Dříve sloužila hokejistům a krasobruslařům, dnes je hala Stadio olimpico del...

Pátý den zimních olympijských her nabídne českým fanouškům hned několik silných momentů. Do akce jde lyžař Jan Zabystřan, který se představí v superobřím slalomu, ženy čeká náročný vytrvalostní závod...

10. února 2026  15:44

Švancara chtěl za Lužánkami fotbalové centrum, hřiště však bude jen jedno a jinde

Vizualizace plánované podoby tréninkového centra za Lužánkami.

Tréninkové centrum pro mladé fotbalisty se čtyřmi hřišti i zázemím plánoval vybudovat bývalý ligový útočník Petr Švancara na chátrajícím stadionu za Lužánkami v Brně. Jeho plán dokonce získal podporu...

10. února 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.