Svatá Hora v Příbrami připravila výstavu dřevořezeb Panny Marie Svatohorské

Soubor lidových dřevořezeb Panny Marie Svatohorské včetně dosud nevystavených sošek představí od pondělí nová výstava Svatohorky na Svaté Hoře v Příbrami. Návštěvníci si prohlédnou autentická díla stará i více než 200 let, jejichž dochovaný stav vypovídá o jejich intenzivním používání i duchovním významu. Expozice bude přístupná ve svatohorské klenotnici do 31. srpna, informoval dnes ČTK farář Miloš Szabo.
Od 18. století se na Svaté Hoře prodávaly dřevěné kopie milostné sochy Panny Marie, které si poutníci odnášeli do svých domovů jako znamení ochrany, víry i naděje. V 19. století jich vznikly tisíce, především v Příbrami, Nepomuku či Zalánech, a mnohé z nich se dochovaly dodnes.
Výstava navazuje na projekt Zalánské madony, který se uskutečnil v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem. Některé ze sošek z této expozice se nyní vrátily na místo, s nímž jsou historicky i duchovně spjaty - na Svatou Horu. Výstava je uspořádána chronologicky podle jednotlivých řezbářských dílen a rodinných okruhů. "Vychází z rozsáhlého průzkumu téměř 1500 dřevořezeb a umožňuje sledovat vývoj stylu, techniky i uměleckého rukopisu jednotlivých autorů. Návštěvník tak může objevit nejen krásu těchto drobných děl, ale i příběhy lidí, kteří je vytvořili nebo po generace uchovávali," dodal Szabo.
Svatou Horu, která patří k nejvýznamnějším mariánským poutním místům v Čechách, čekají po loňském odchodu redemptoristů další personální změny. Dosavadní farář Szabo v polovině května Příbram opustí a na jeho místo nastoupí Vít Uher, který dosud působil ve farnosti na pražském Žižkově. Szabo se ujme role faráře na pražském Barrandově místo Josefa Ptáčka, kterého si nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl vybral jako svého generálního vikáře. Svatohorská farnost to dnes uvedla na facebooku.
Redemptoristé spravovali Svatou Horu s výjimkou období komunismu od druhé poloviny 19. století. O jejich odchodu rozhodlo vedení řeholního společenství na Slovensku. Szabo změnu správy poutního místa označil za velmi náročný proces.