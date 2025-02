Pavel předvedl superkondici. Připojil se k horolezeckému úklidu katedrály

Velký úklid může mít různou podobu. Umýt okna, setřít parapety, vyluxovat knihovnu, vyklepat koberce, možná dojde i na nepořádek za radiátory... Ale když se uklízí katedrála svatého Víta na Pražském hradě, vynásobte všechno nejméně stem.

Místo čtyř či šesti oken jich je v katedrále osmatřicet. Obrovských. Celkem mají rozlohu poloviny fotbalového hřiště. Místo štaflí, hadru a kýble se saponátem přichází v katedrále ke slovu žebřík a lešení nebo rovnou lano, karabiny a parta zkušených horolezců. A zatímco doma velký úklid zvládne někdo za odpoledne, jiný za víkend, v katedrále se bude uklízet čtyři měsíce.

Letos se Správa Pražského hradu pustila do největšího úklidu katedrály za desítky let. „Jde o naprosto mimořádnou akci, která co do rozsahu nemá v posledních čtyřiceti letech obdoby,“ vysvětluje Petr Chotěbor z Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. Naposledy něco podobného v katedrále proběhlo v polovině osmdesátých let. Měnily se elektrické rozvody a v katedrále bylo postaveno lešení, které se využilo k úklidu.

Ale pozor, okna s vitrážemi se nemyjí, ale luxují. Ve čtvrtek například přišlo na řadu největší umělecky ztvárněné okno v Česku s motivem posledního soudu. Nachází se na jižní straně katedrály, mezi velkou věží a kaplí sv. Václava, kde jsou uschovány korunovační klenoty. Zhotovila ji před válkou pražská dílna uměleckého sklenáře Josefa Jiřičky podle návrhu malíře Maxe Švabinského a rozkládá se na ploše 160 metrů čtverečních.

Uklízel i prezident

Z každého okna vyluxují horolezci zhruba kilo prachu. Jejich práci si ve čtvrtek dopoledne vyzkoušel i prezident Petr Pavel. „Jak to horolezcům jde, jsem se přišel podívat z jejich perspektivy. Díky za neobvyklou ranní rozcvičku!,“ uvedl na svém účtu na síti X.

Kromě oken se čistí i kamenné prvky. S pomocí štětců horolezci odstraňují prach na místech, kam by se úklid běžně nedostal. Ke třem oknům v zadní části katedrály bylo nutné postavit lešení, tam se restaurují i vitráže. Barevná okna jsou vzhledem ke své váze a klimatickým vlivům místy deformovaná, u několika dílů je tak nutné vyměnit jejich olověné osnovy.

K ostatním se horolezci spouštějí po lanech zavěšených z krovu katedrály. Visí desítky metrů nad hlavami návštěvníků, spolu s nimi visí na lanech i vysavač. A lidé jsou důvodem, proč probíhá úklid právě teď, kdy mimo sezonu přichází do chrámu méně turistů a nějaký ten nutný zábor místa pod zavěšenými horolezci na lanech tolik nevadí.

„Mimořádně silný návštěvnický provoz spolu s přirozeným prouděním vzduchu přispívají k tomu, že se uvnitř katedrály usazují vrstvy prachu a dalších nečistot,“ vysvětluje ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek. Běžný úklid zvládá odstranit jen menší část nečistot.

Během většího úklidu mohou restaurátoři vyčistit i kamenné prvky nebo zkontrolovat, jestli někde nevypadl kus skla. Díra v okně může znamenat i to, že do katedrály vletí pták. Na vyhnání holuba, kterému se podařilo vletět do katedrály, musel Hrad jednou nasadit sokolníka s jestřábem. Jindy vletěla do katedrály i poštolka, tu se ale správci podařilo vyčerpanou druhý den chytit.

Úklid odshora dolů

Až bude hotovo nahoře, přesune se úklid a restaurátoři na triforium – vnitřní ochoz v katedrále. Tam budou kontrolovat spáry, kamenné detaily. „Už teď se našlo několik uvolněných spár, které bude potřeba opravit,“ popisuje správce katedrály Radek Pechač.

Nakonec se všichni přesunou dolů a bude se uklízet v kaplích po obvodu katedrály. „Naposledy se čistily za covidu. Okna, oltáře, sochy, obrazy,“ popisuje Pechač. Kontroluje se i to, jestli některá socha není plesnivá nebo jestli nezachutnala červotoči. Uklízet se bude do konce května.