Svazková škola ve Staré Boleslavi až pro 1080 dětí získala stavební povolení

Stavba svazkové základní školy až pro 1080 dětí ve Staré Boleslavi získala pravomocné stavební povolení. Jeho vydání téměř o rok pozdrželo odvolání dvou fyzických osob. Krajský stavební úřad ale na začátku března původní rozhodnutí s doplněním potvrdil. Školu bude stavět dobrovolný svazek obcí, jehož součástí je vedle Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi dalších 13 obcí. Většinu z odhadovaných nákladů 1,5 miliardy korun chce uhradit z dotace ministerstva školství, o kterou bude žádat, až bude dotační titul vypsán, řekl dnes ČTK předseda svazku Robert Pecha.
"Aktuálně připravuje vyhlášení soutěže na zhotovitele, snažíme se vybrat i takový typ zadávacího řízení, který povede k nejnižší ceně," řekl Pecha.
Škola, která má stát na tříhektarovém pozemku mezi ulicemi Třebízského a Lhotecká, vzniká podle návrhu studia Chybik+Kristof Associated Architects. V každém ročníku jsou plánované čtyři třídy. Škola je podle Pechy unikátní jak počtem zapojených obcí, tak velikostí území.
Zastupitelé města na únorovém jednání diskutovali mimo jiné o tom, zda vzhledem k trendu snižující se porodnosti je škola podobné velikosti nadále potřeba. Svazek pracuje s demografickou studií z roku 2017 a její aktualizací z dalších let. Podle Pechy je ale možné, že novou aktualizaci si vyžádá i ministerstvo školství. "Záleží, jak finálně dopadne verze dotačního titulu na ministerstvu školství," řekl Pecha.
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dosud do příprav na výstavbu školy investovalo zhruba 31 milionů korun, šlo například o náklad na architektonickou soutěž a část projektových prací. Dalších zhruba 10,5 milionu korun vložilo jako vklad do svazku, řekl Pecha. Svazek plánuje do konce roku vybrat zhotovitele stavby a po přidělení dotace na výstavbu spustit stavební práce příští rok. Do dvou let od zahájení stavby by měla být nová škola hotová.