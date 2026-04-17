Světelná závora je hazard s dopravou, tvrdí Praha 8 a chystá správní žalobu

Autor: fohl
  16:32aktualizováno  16:32
Praha 8 připravuje správní žalobu proti rozhodnutí magistrátu, který chce v Trojské ulici ve směru od Bohnic zavést takzvanou světelnou závoru regulující dopravu. Opatření má platit po dobu jednoho roku a zahrnuje také zřízení autobusového a cyklistického pruhu v ulici K Pazderkám. Městská část s návrhem dlouhodobě nesouhlasí.

Dvakrát do stejné řeky. Pokus regulovat dopravu na hranicích Bohnic a Troje už tu jednou byl. V říjnu 2017 kvůli němu došlo k totálnímu krachu dopravy a značka byla rychle zrušena. | foto: Yan Renelt, MAFRA

Takzvané světelné závory tvoří semafory, které sledují a regulují vjezd do oblastí, kde si nepřejí intenzivní dopravu. Opatření na rozhraní Prahy 8 a Troji schválili v roce 2024 pražští zastupitelé v reakci na petici místních obyvatel, která vznikla poté, co na přechodu v Trojské srazil motocyklista patnáctiletou dívku a vážně ji zranil.

Městská část Praha 8 ale s její instalací projevuje dlouhodobě nesouhlas.„Dlouhodobě tvrdíme, že světelná závora je hazardem a experimentem na plynulosti dopravy,“ řekl radní městské části pro dopravu Martin Jedlička.

„Přechodná úprava nám neumožňuje podat standardní připomínky ve správním řízení, proto připravujeme správní žalobu. Zároveň jde o velmi nešťastné načasování v kombinaci s plánovanou rekonstrukcí páteřní Kbelské ulice, která v letních měsících zásadně ovlivní dopravu na celém severu Prahy,“ komentoval radní.

Dopravní zátěž by přenesla do Bohnic, odmítla Praha 8 světelnou závoru

„Ve všech ohledech je to za nás špatné rozhodnutí,“ dodal.

Řidiči mají praktickou zkušenost s podobnou regulací dopravy mezi Bohnicemi a Trojou již z minulosti.

„V roce 2017 byla ulice K Bohnicím uzavřena zákazem vjezdu, což vedlo k úplnému dopravnímu kolapsu na Kobyliském náměstí, přičemž problémy zasáhly i sjezd z dálnice D8 ve Zdibech,“ sdělil místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek.

„Cestující vystupovali ze zablokovaných autobusů MHD na ulicích Čimická a Horňátecká a snažili se pěšky dojít k nejbližší stanici metra. Nechceme, aby se situace opakovala, a jsme zásadně proti této úpravě,“ dodal místostarosta.

Pražský magistrát chce uvedená dopravní opatření prostřednictvím Technické správy komunikací realizovat do 11. května.

S opatřením se zároveň stanovuje i další dopravní značení – vznik autobusového pruhu a pruhu pro cyklisty v ulici K Pazderkám.

17. dubna 2026  15:47,  aktualizováno  15:47

