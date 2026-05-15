SZ: Manažer příbramské nemocnice údajně vynášel informace stavební firmě

V kauze manipulací zakázek v příbramské nemocnici se vedoucí investic nemocnice Jaroslav Schovanec podle kriminalistů scházel s majitelem příbramské stavební firmy Staveko Jiřím Karpíškem. Policie, která vedení a manažery v nemocnici dva roky odposlouchávala a sledovala, tam měl majitel stavební firmy získat s předstihem neveřejné informace o zakázce na nové centrum sociálních služeb v hodnotě 33 milionů korun. Na zjištění dnes upozornil server Seznam Zprávy. Policie v kauze stíhá šest lidí a tři firmy, obviněným je i bývalý ředitel nemocnice Stanislav Holobrada. Hodnota ovlivněných zakázek je podle Úřadu veřejného evropského žalobce (EPPO) 280 milionů korun.
Policie podle serveru příbramskou nemocnici a její manažery zhruba dva roky monitorovala pomocí odposlechů a sledování. Mimo jiné šlo o zakázku na centrum sociálních služeb, tedy stacionář pro pobyt seniorů, na kterou chtěla nemocnice získat evropské dotace. Schovanec při ní údajně spolupracoval s Karpíškem. "Jednateli Ing. Karpíškovi poskytl projektovou dokumentaci a s tím spojené podklady, rozpočty a podobně, a to přibližně pět měsíců před samotným zveřejněním zadávacího řízení," cituje server ze soudního příkazu k provedení domovních prohlídek, které policie uskutečnila 28. dubna. Podle vyšetřovatelů jde o trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, pro který Schovance i Karpíška stíhá. Nemocnice letos v lednu soutěž na stavební firmu zrušila.
Obvinění se podle serveru týká i dvanáctimilionové úpravy vjezdu do nemocnice, na kterou dostala nemocnice v roce 2023 dotaci od Středočeského kraje. Práce se nepodařilo dokončit v termínu, vyšetřovatelé mají podezření na zfalšování faktur a dalších dokumentů, uvedl server. "Tak, aby vytvořilo dojem, že dotační podmínky byly splněné," napsal server.
V jiném tendru šlo podle serveru o zakázku na nákup chirurgického stolu za 1,5 milionu korun. Vítěze tendru si podle policistů měli předem domluvit Schovanec a Pavel Turek ze společnosti Inova Surgical. Policie prověřuje i tendr na vybavení nemocniční budovy D2 nábytkem. "Kriminalisté zachytili, že manažer Schovanec měl předat jedné z firem nabídky ostatních dodavatelů – tak, aby tato firma mohla tu svou nabídku upravit a soutěž za 14 milionů vyhrát," uvedl server.
Podle policie jde v kauze o trestné činy dotační podvod a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Obviněným hrozí až osm let vězení, všichni jsou stíháni na svobodě. Případ dozoruje EPPO, který má za úkol vyšetřovat a trestně stíhat činy, jež poškozují nebo ohrožují finanční zájmy Evropské unie. "Ze soudního rozhodnutí o domovní prohlídce vyplývá, že okruh obviněných se může ještě rozšířit. Stejně jako počet stíhaných zakázek," uvedl dnes server.
Holobradu minulý týden rada Středočeského kraje, který nemocnici zřizuje, odvolala z funkce předsedy i člena představenstva.