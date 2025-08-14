Test iDNES.cz: „Pán vypadat starší.“ Nezletilý v Kolíně nakoupil alkohol i tabák

Aleš Kubelka
  9:42aktualizováno  9:42
Řídí se poctivě zákonem, nebo jím opovrhují? Redakce iDNES.cz navštívila v rámci testu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků mladistvým tři obchody v Kolíně. Roli figuranta sehrál šestnáctiletý Jakub R., který teprve od září nastupuje na střední školu. Většina lidí by podle vzhledu přinejmenším váhala, zda již dosáhl plnoletosti.
foto: Aleš KubelkaMAFRA

„Od mých spolužáků i z jedné vlastní zkušenosti vím, že alkohol nebo nikotinové sáčky nám vždycky zaručeně prodají ve večerkách Vietnamci. Tam jsme se ještě nikdy nesetkali s tím, že by chtěli vidět občanku. Naopak bez šance to bývá ve velkých řetězcích jako Kaufland, Tesco nebo Billa a na čerpacích stanicích,“ říká před fiktivním nákupem Jakub.

Pohádka o starším pánovi

První zastávkou je trafika Relay na kolínském nádraží, které je jednou z nejfrekventovanější stanic v celé republice. Z přehledných a dobře dostupných regálů s alkoholem si mírně nervózní figurant bere plechovku piva a lahev vodky a odchází ke kase.

Prodavač začíná výrobky pomalu skenovat, ale když Jakub požádá ještě o náplň do elektronické cigarety, pořádně si ho prohlédne a zeptá se, zda má občanku.

Test iDNES.cz: prodají trafiky nezletilým cigarety nebo lihoviny? Ano, beze všeho

„Nechal jsem ji omylem doma, ale klidně vám ji do půl hodiny přinesu,“ reaguje figurant. Prodavač je však neoblomný a rázně tuto možnost odmítá.

„Kontroluju to pravidelně; u mladých lidí, a zvlášť u holek, je dnes často složité poznat, jestli jim je osmnáct nebo patnáct. Nikotinové sáčky si i děti mohou koupit v e-shopech na internetu, kde stačí jenom předstírat, že už jim bylo osmnáct. Ale tady o problémy nestojím a zákony se řídím,“ povídá prodavač, když redaktor prozrazuje, že jde o test.

Druhý pokus o nákup mládeži zákonem zapovězeného zboží už je však úspěšný. A utajená dvojice figurant – redaktor ani nemusí chodit daleko.

Kontroly ČOI

Že jsou tabákové výrobky a alkohol pro mladistvé velmi dostupné, potvrzují i zástupci České obchodní inspekce. Ti k 894 loňským kontrolám přizvali v celé ČR neplnoleté figuranty, přičemž ve 429 případech zjistili porušení zákazu prodeje alkoholu, respektive ve 117 u tabákových výrobků.

„Tady to bývá tutovka. Před fotbalovou rozlučkou jsme tady nedávno s klukama kupovali flašky alkoholu a v klidu jsme prošli. Nic neřeší, jsou rádi, že mají byznys,“ prohodí Jakub směrem k vietnamské večerce mezi obchodním domem Futurum a nádražím.

V prodejně s názvem Potraviny Rorejcova si ze zadní části podniku, kde jsou volně dostupné alkoholické nápoje, vybírá dvě piva a u kasy ještě mladou Vietnamku poprosí o klasické cigarety Rothmans a mátové nikotinové sáčky Siberia. Usměvavá prodavačka mu je z vitríny za pultem okamžitě beze slova vydává.

Šestnáctiletý figurant, který teprve v červnu dokončil základní školu, zaplatí kartou a odchází. Když se redaktor, který nákup zpovzdálí sleduje, prokáže a odhalí, že jde o test, začne se zaskočená Asiatka vykrucovat.

„Pán vypadat starší, jako chlap. Mít dlouhé vlasy. Jinak já ptát všech, všichni muset mít občanka.“

Nad tím se zbývá i díky předchozím Jakubovým zkušenostem pouze pousmát a myslet si své.

Platil kartou, hájil se trafikant

Poslední test absolvuje figurant na kolínském Karlově náměstí v malém obchodě franšízového řetězce Trafikon. K dostání tu mají kromě klasických cigaret i ty elektronické, IQOS vaporizéry, desítky druhů nikotinových sáčků, žvýkací tabák i doutníky. Zkrátka ráj kuřáků.

To ve vietnamské večerce si s jeho věkem hlavu nelámali, stejně jako v obchodě Trafikon, kde mladistvý nakoupil nikotinové sáčky.

Jakub si v obchodě, kde kromě redaktora nikdo další zrovna není, vybírá extrémně silné nikotinové sáčky a u kasy navíc požádá o krabičku marlborek.

„A nechcete ještě zapalovač? “ zeptá se prodavač.

„Ne, díky, já nekouřím,“ odpoví mu Jakub spontánní, ale současně i pravdivou a úsměvnou hláškou, za niž může velká nervozita.

Nikotinové sáčky si na internetu koupí i děti. Většina e-shopů věk neověřuje

Prodavač jen pobaveně pozvedá obočí, ale nic nenamítá. Figurant kartou zaplatí a odchází.

„Jemu je šestnáct? To vypadá starší. Navíc jsem viděl, že platí kartou. Já vím, že to ještě nemusí nic dokazovat, ale prostě jsem myslel, že mu už osmnáct bylo. Víte, kolik mi tady denně projde trafikou turistů? Kdybych měl každého druhého žádat o občanku, nedělám nic jiného,“ vymlouvá se o chvíli později prodavač redaktorovi iDNES.cz. Ještě ochotně nabízí, že zakoupené zboží můžeme vrátit.

Přestože je z jeho provinilého výrazu poznat stud za své jednání, dál už se bavit o svém přestupku evidentně nechce.

