Oloupil těhotnou, viní zápasníka Růžičku. Jsem darebák, ne zloděj, hájí se

Tadeáš Růžička ve vězeňském mundúru, kterého k soudu přivezla eskorta, v části obžaloby vinu doznal. Loni v srpnu chtěl podle spisu v provozovně rychlého občerstvení v Praze 6 od pracovnice obsluhy nápoj zdarma se slovy, že „ona neví, kdo je, že on je pánem (městské části) Řep“.

Ženě podle obžaloby vyhrožoval, že si na ni počká, až půjde z práce, a zkope ji. Podobně vyhrožoval i její kolegyni a neurvale se choval k další ženě před podnikem na parkovišti, která se o něm ironicky vyjádřila jako o hrdinovi. „Drž hubu, ty děvko, nebo ti rozkopu držku,“ křikl na ni podle obžaloby.

„Cítím se vinen... jak bylo řečeno to nebezpečné vyhrožování, že jsem měl říkat nevhodná hrubá slova,“ kál se Růžička v jednací síni zkroušeným hlasem.

Rovněž loni v srpnu podle druhé části obžaloby uloupil v pražských Řepích těhotné ženě mobilní telefon.

„Viděl jsem, jak si mě tam paní natáčí. Nevypadala jako těhotná. Přistoupil jsem k ní, ať toho nechá. Mobil si vzala k sobě. Říkám, ať to video smaže, protože jsem věděl, že už má něco natočeno. Chtěl jsem, aby ho úplně smazala, což udělala. Jak bylo řečeno, že jsem měl ten mobil vzít a nebo rozbít, tak jsem se toho telefonu ani nedotkl,“ odmítl Růžička.

Kluci mě mají za Boha, tvrdí zápasník

O den dřív ho podle spisu vyzval jeden z místních mladíků prostřednictvím videa na zápas v Clash of the Stars, což se Růžičky dotklo.

„Celý život jsem se věnoval sportu, reprezentoval jsem naši republiku po celém světě. Byla pro mě urážka, že mě někdo vyzýval, aby šel bojoval do Clash of the Stars,“ prohlásil. Zápasníky této bojové organizace označil za klauny.

„U nás v Řepích jsem jeden z mála, kdo něco dokázal. Pro místní jsem vzorem, kluci mě mají jako Boha...,“ popsal se před soudem Růžička.

Video s výzvou na zápas ve „sranda organizaci“, jak ji Růžička nazval, se prý začalo šířit po internetu, což se mladému zápasníkovi nelíbilo. Další den podle obžaloby vedl skupinu maskovaných mužů, která vyzyvatele v Řepích hledala a měla pronásledovat dva jeho kamarády.

V té době Růžička podle spisu uloupil mobilní telefon jejich známé, výše zmíněné těhotné ženě, která si incident natáčela.

„Dožadoval se vydání mobilního telefonu slovy ‚Dej mi ten telefon, ty ku*do!‘ a ,Ty děvko, chceš taky dostat, tady nejsou kamery, ty mr*ko!’ a přitom se snažil poškozené mobilní telefon vytrhnout z rukou,“ popsala státní zástupkyně Karin Říhová.

„Nejsem svatý, vždycky jsem byl darebák, ale nikdy jsem nebyl zloděj,“ odmítá Růžička, že se mu telefon dostal do ruky. Tvrdí, že byl na večeři s nějakou dívkou a do probíhající rozmíšky se připletl náhodou.

„To nebylo žádný vražedný komando… tam se opravdu nic nestalo… kluci se nějak pohádali, někteří utekli, nechci vám lhát, mám to trošku zaostřený, mám v tom chaos…,“ řekl Růžička.

Po jeho výpovědi pokračoval soud výslechem svědků. Předseda senátu Kryštof Nový novinářům sdělil, že vyhlášení rozsudku v rámci úterního hlavního líčení neplánuje.

Růžička si momentálně odpykává půlroční trest vězení za incident na koupališti Petynka. Loni v červenci tam fyzicky napadl se dvěma kamarády muže, jež se předtím zastal ženy, kterou tito mladíci obtěžovali.

Loni v listopadu mu pak Obvodní soud pro Prahu 7 přeměnil původně uloženou podmínku na dalších 11 měsíců vězení, protože ve zkušební době nevedl řádný život.