Svědkyně v kauze zápasníka Růžičky pobavila jednací síň, soudce hrozil pokutou

Růžička je stíhaný mimo jiné kvůli tomu, že loni v srpnu na sídlišti v pražských Řepích podle obžaloby řídil skupinu maskovaných mužů. Ta tam spolu s ním údajně hledala hocha, který si dovolil prostřednictvím videa na internetu vyzvat Růžičku na zápas v Clash of the Stars, což se zápasníka dotklo, protože touto bojovou organizací pohrdá.

Růžičkovo údajné „komando“ však nemohlo zmíněného vyzyvatele najít, a tak si prý chtělo došlápnout alespoň na jeho dva kamarády, které na sídlišti potkalo. „Tak je zbijte, kluci, běžte na ně,“ úkoloval podle spisu Růžička svoje parťáky. Oba poškození se vyděsili a začali prchat.

Podobně jako mají Hoštice ve známé filmové trilogii Zdeňka Trošky Slunce, seno... svoji obecní „informátorku“ Kelišovou, mohla by mít na sídlišti v Řepích podobnou roli Šárka S., která přišla v úterý k soudu svědčit.

Svůj balkon v sedmém patře paneláku, kam chodí pravidelně kouřit, přirovnala strategickou pozicí k „americké ambasádě“ – která je „taky úplně nahoře“. „No, mám rozhled. Občas, když někdo vykrádá auta, tak zavolám (policii), aby z toho auta něco zbylo,“ přiblížila klady své pozorovatelny.

Ten večer, kdy měla maskovaná parta nahánět po sídlišti dva kluky, byla žena na balkoně také. „Někdo tam dole na někoho pořvával, ale to je u nás teď naprosto běžné. Viděla jsem shluk nějakých lidí,“ popsala svědkyně.

Vzala odpadky a šla je vyhodit do popelnice. Přitom nečekaně narazila na jednoho z pronásledovaných mladíků. Situaci, která podle popisu působí vážně, líčila tak, že rozesmála celou soudní síň (zvukový záznam je v úvodním videu).

„Kolem mě letěl kluk, který byl jenom v trenýrkách, a říkal, že ho chce někdo zabít. Já jsem říkala – jako fakt?“ vzpomínala svědkyně a spolu s ní se začali smát další přítomní.

„Vy se kroťte, nebo vás všechny pošlu na chodbu,“ napomínal předseda senátu Kryštof Nový pobavenou veřejnost. „Omlouváme se,“ reagoval někdo ze skupiny mladíků, kteří přišli k soudu Růžičku podpořit.

25. února 2025

„Mám smysl pro humor, ale všechno má své meze a tady budeme dodržovat určitá pravidla. To platí i na paní svědkyni. Hrozí vám pořádková pokuta až do výše padesát tisíc korun,“ oznámil ženě, která si výtku vzala k srdci a zvážněla.

Pak uvedla, že si myslela, že jde o nějakou hru, ale drobný chlapec na ni působil skutečně vystrašeně. Na policisty počkal schovaný ve křoví. Podle svědkyně ho pronásledovala skupina lidí v kapucích, z nichž někteří měli také zamaskované obličeje. Popsala, že jeden byl vyzbrojený kovovou trubkou.

Komunikativní byla i na chodbě před jednací síní. „Možná díky mně ho nezabili. Teda ale já jsem ho nacpala do křoví, to muselo píchat. Říkala jsem: skoč tam. Lítali tam s nějakou mačetou, dala jsem jim kázání, že se ještě zraní,“ prozradila kameramanovi štábu iDNES.tv další detaily.

Růžička u soudu znovu odmítl, že skupinu útočníků vedl. „Ten večer jsem se s nikým neporval, nic se nestalo,“ hájil se. Dodal, že na tamním velkém sídlišti jsou podobně divoce vyhlížející scény obvyklé.

Část svědků bude muset předvést policie

V úterý vypovídala také dívka, se kterou chtěl tehdy Růžička strávit romantický večer. „Byla jsem trochu opilá, ale moc si nepamatuji, co se tam (na sídlišti) tehdy dělo. Kdyby to ale bylo něco vážného, tak si to určitě pamatuji, zas tak opilá jsem nebyla,“ uvedla svou výpověď Nikola V.

Postupně potvrdila, že Růžička v průběhu jejich rande hledal nějakého kluka a že venku „pobíhali lidé v kápích“. „Prostě mu nějak přeplo a chtěl někoho najít,“ popsala dívka.

Na místě se údajně zastala těhotné ženy, která situaci natáčela na mobilní telefon. Podle obžaloby se Růžička, kterému se natáčení nelíbilo, snažil ženě přístroj vytrhnout z ruky.

„Dej mi ten telefon, ty ku...!“ a „Ty děvko, chceš taky dostat, tady nejsou kamery, ty mr....!“, cituje obžaloba, co měl přitom majitelce telefonu říct.

„Nejsem svatý, vždycky jsem byl darebák, ale nikdy jsem nebyl zloděj,“ popřel Růžička, že se dopustil loupeže.

Údajně oloupená žena ani napodruhé k soudu nepřišla, stejně tak se bez omluvy nedostavilo několik dalších svědků. Soudce proto avizoval, že je příště nechá předvést policií.

Státní zástupkyně Karin Říhová viní Růžičku také z toho, že loni v srpnu v provozovně rychlého občerstvení v Praze 6 požadoval v rámci reklamace své objednávky po obsluhujících ženách nápoj zdarma, což doprovázel slovy, že „neví, kdo on je, že je pánem Řep“.

Když pracovnice jeho požadavek odmítly, začal jim podle obžaloby vyhrožovat násilím. Před podnikem ho pak oslovila další žena s tím, že se chová „jako hrdina“, na což prý Růžička reagoval slovy: „Drž hubu, ty děvko, nebo ti rozkopu držku!“

K vyhrůžkám těmto ženám se zápasník před soudem doznal. Z posudku psycholožky vyplynulo, že byl v té době pod vlivem alkoholu a léků proti úzkosti, což mohlo přispět k jeho nevybíravému jednání.

Léky měl zneužívat dlouhodobě a byl na nich závislý. Kvůli řízení pod vlivem drog přišel, jak zmiňuje znalecký posudek, opakovaně o řidičský průkaz.

Momentálně je zápasník ve vězení za předchozí trestnou činnost včetně bitky na koupališti Petynka. Růžička tam loni v létě s kamarády surově napadl muže, který se zastal ženy obtěžované těmito mladíky.

Z výkonu trestu se má podle svých slov vrátit na svobodu začátkem příštího roku – pokud mu v aktuálně projednávané věci soud pobyt za mřížemi neprodlouží. Růžička je ohrožen sazbou v rozmezí dva až deset let, žalobkyně pro něj žádá 34 měsíců vězení. Rozsudek by mohl zaznít v první polovině července.