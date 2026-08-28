Tatce na Kolínsku chystají referendum o možném umístění větrných elektráren

Lidé v Tatcích na Kolínsku by měli na podzim v referendu rozhodovat o stavbě větrných elektráren v obci. Poté, co se na obec obrátila společnost připravující větrnou elektrárnu v sousedních Hořanech, navrhli místní obyvatelé uspořádání referenda. Zastupitelstvo se jím má zabývat v září. Záměr je na začátku a jeho konkrétní podoba ani podmínky případné spolupráce zatím nejsou známé, řekla ČTK starostka Blanka Řezáčová (Vize 2026).
Společnost TCN energie oslovila obec s možností rozšířit projekt připravovaný v Hořanech také na katastr Tatců zhruba před měsícem. Podle letáku zveřejněného na webu obce by v Tatcích mohly vzniknout nejvýše dvě elektrárny. "Hned po první schůzce s investorem jsme téma předali lidem, rozhodnuto tedy zatím nic není," řekla Řezáčová. Obec podle ní chystá větší veřejnou debatu za účasti odborníků z více oborů. "Termín referenda stanoví zastupitelstvo obce během září s předpokládaným termínem do konce listopadu," dodala Řezáčová.
Podle informačního letáku by měl výkon jedné turbíny činit zhruba šest megawattů (MW). Do rozpočtu obce se zhruba 680 obyvateli by mohlo z jedné elektrárny ročně plynout 3,5 milionu korun. Přesné podmínky spolupráce ale bude obec teprve soutěžit.
Připravovaná elektrárna v Hořanech má mít výkon 6,25 MW a celkovou výšku přibližně 231 metrů. Středočeský kraj pro ni letos vydal souhlasné jednotné environmentální stanovisko.