Policisté uzavřeli případ převráceného pancéřovaného vozidla Tatra Tadeas v Lešanech na Benešovsku. Při srpnové nehodě se podle nich nestal trestný čin. Šlo o přestupek, který se bude řešit ve správním řízení, uvedl dnes server Aktuálně.cz. Nehoda se stala v areálu Vojenského technického muzea a zranili se při ní dva lidé. Kriminalisté zjišťovali, do jaké míry se na události podílel řidič a způsob jeho jízdy.
"Případ byl po prošetření všech okolností kvalifikován jako přestupkové jednání, konkrétně ublížení na zdraví z nedbalosti, a byl k dalšímu projednání postoupen místně příslušnému správnímu orgánu," řekl webu policejní mluvčí Pavel Truxa. Nehoda si nevyžádala vážné zranění ani vysokou škodu, viníkovi hrozí maximálně dvacetitisícová pokuta.
Vozidlo vyvíjí společnost Tatra Defence Vehicle, která patří do zbrojařské skupiny CSG miliardáře Michala Strnada. CSG podle serveru odmítla, že by za nehodou mohla být porucha. "Příčinou nehody nebyla technická závada, vozidlo bylo i po nehodě pojízdné a škody na něm byly minimální," řekl mluvčí CSG Andrej Čírtek.
Událost se stala 29. srpna odpoledne. Podle policie se vozidlo převrátilo na bok. Řídil ho třiatřicetiletý muž, který podle dechové zkoušky před jízdou nepil alkohol. Ve vozidle s ním byli další dva dospělí a dvě děti. Zranění utrpěli dva dospělí muži.
V muzeu se v té době konala masově navštěvovaná akce Tankový den. Vojenský historický ústav Praha uvedl, že nehoda se stala mimo oficiální program při samostatném předvádění techniky společnosti Tatra Defence pro štáb TV Prima. Jedním ze zraněných byl zaměstnanec společnosti Tatra Defence.