Tedom chce na Ukrajině vyhledat další oblasti pro dodávky kogeneračních jednotek

Energeticko-strojírenská skupina Tedom chce na Ukrajině vyhledat další oblasti, kam by mohla dodávat své kogenerační jednotky na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Na konferenci věnované poválečné obnově této země v polském Gdaňsku má v plánu řadu setkání se zástupci ukrajinské samosprávy, uvedl dnes pro ČTK obchodní ředitel pro export ve skupině Tedom Jiří Janša. Za ČR se konference v delegaci vedené premiérem Andrejem Babišem (ANO) účastnili i ředitelé několika českých podniků.
"Tamní energetika utrpěla během zimy výrazné škody, proto chceme identifikovat oblasti, v nichž mohou naše kogenerační jednotky pomoci s obnovou. Kromě toho se budeme potkávat také se zástupci organizací, které zajišťují financování některých projektů. Součástí konference je rovněž představení informací o aktuálním stavu energetického sektoru na Ukrajině či novinky z tamní legislativy," uvedl Janša.
Připomněl, že Tedom je v zemi postižené válkou s Ruskem dlouhodobě velmi aktivní. "Od začátku války jsme na tamní trh dodali již více než 100 kogeneračních jednotek, které pomáhají v nejpostiženějších oblastech - například v Charkovské, Dněpropetrovské či Záporožské oblasti. Proto jsme přímo na Ukrajině otevřeli naši pobočku, která umožňuje rychlejší servis, instalace i další rozvoj projektů," dodal Janša.
Tedom je nadnárodní energetická skupina, která poskytuje technologie a služby pro decentralizovaná energetická řešení včetně výroby a provozování kogeneračních jednotek. Skupina má čtyři výrobní a vývojové závody v České republice, v Hořovicích zaměstnává kolem 100 lidí. Další členové skupiny působí v Německu, Polsku, USA, na Slovensku, ve střední Asii a Británii. Výrobky prodává v desítkách zemí od Japonska přes Evropu po Spojené státy a spolupracuje s řadou zahraničních partnerů ve více než 55 zemích. Celá skupina má přes 1000 zaměstnanců, hlavním akcionářem je japonská strojírensko-energetická společnost Yanmar.