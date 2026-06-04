Tématem Kladenských dvorků bude rovnováha, objeví se v umění i v aktivitách

Tématem letošního festivalu Kladenské dvorky, který se koná v historické kladenské čtvrti Podprůhon, bude rovnováha. Návštěvníci ji najdou ve vystavovaných uměleckých dílech i v různých aktivitách. Letos se koná 44. ročník festivalu. Akce začne v sobotu ve 13:00 vernisáží a křtem kalendáře Od Dvorků do Dvorků před Kinem Sokol, informovala ČTK za pořádají Spolek Podprůhon Kateřina Jůzová.
"Kladenská sokolovna letos slaví 130 let, a proto se Kino Sokol stalo symbolickým dvorkem číslo nula," uvedla Jůzová. Připravené budou ukázkové lekce a aktivity pro děti i dospělé.
Téma festivalu se objeví nejen ve výtvarných dílech či kreativních dílnách, ale i v doprovodném programu. "V podprůhonských uličkách potkají chůdaře, mohou si zacvičit jógu nebo vyzkoušet balanční stezku. A odpověď na otázku, jak hledat rovnováhu mezi fakty, interpretacemi, emocemi a osobní zkušeností, mohou najít v letošní instalaci Sládečkova vlastivědného muzea věnované paměti a vzpomínání," doplnila Jůzová.
Vystoupí řada hudebníků a dalších umělců i přímo z Kladenska a okolí, například Pyré, Kiks, Mentol, A. T. D., Jan Loněk & The Furnitures s Elvis show nebo All Right Band. Zahrají také Burma Jones, Zrní či Žampion. Chybět nebudou ani divadelní představení nebo slam poetry.
Kompletní program včetně nové interaktivní mapy všech dvorků a dalších důležitých míst je na webu festivalu.