Policisté se zabývají oznámením o možném střelci na 7. základní škole v Příbrami z minulého týdne pro podezření z šíření poplašné zprávy. Případ je ve fázi prověřování, řekla dnes ČTK mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Ze tříd muselo být minulý týden v pátek evakuováno téměř 900 dětí a zaměstnanců. Policisté prohledali všechny prostory, informace o střelbě ani člověku se zbraní se nepotvrdily. Někdo zřejmě chybně stiskl tlačítko SOS, kriminalisté to nyní prověřují.
"V souvislosti s páteční událostí na 7. ZŠ v Příbrami jsme zahájili úkony trestního řízení pro možné podezření ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy. Jakým způsobem došlo ke spuštění SOS tlačítka, zda šlo o chybné spuštění či jinou okolnost při spuštění, to v tuto chvíli prověřujeme," uvedla mluvčí.
Místostarosta Příbrami Vladimír Král (Šance pro Příbram-Naše Česko) uvedl, že existují asi tři verze, jak se věc přihodila. Podrobnosti ale nechtěl sdělit s poukazem na to, že případem se zabývá policie.
Podle vedení radnice zaměstnanci školy i složky integrovaného záchranného systému v této situaci obstáli na výbornou. "Komunikace směrem k městu byla naprosto rychlá, profesionální a věcná," uvedla starostka Markéta Škodová (Spojenci). Nakonec podle ní nebylo ani nutné svolávat bezpečnostní radu města.
K budově ve Školní ulici dorazily dostupné policejní hlídky a zásahová jednotka. Středočeským policistům pomáhali i kolegové z Plzeňského kraje a také hasiči. Školáky přemístili do bezpečného prostoru tělocvičny a budovu prohledávali. Informace o možném nebezpečí se nakonec nepotvrdily.