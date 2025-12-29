Prahu pronásledují nedotažené tendry, DPP zopakuje výběr dodavatele trolejbusů

Štěpánka Pavlína Borská, Adam Hejduk
  10:12aktualizováno  10:12
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dal pražskému dopravnímu podniku (DPP) a magistrátu pod stromeček nechtěný dárek. Zrušil miliardovou zakázku na 180 trolejbusů, a DPP tak musí výběrové řízení vypsat znovu. Hlavní město má s velkými tendry potíže dlouhodobě, do výběrových řízení opakovaně zasahuje právě antimonopolní úřad.
Představení nového trolejbusu, který bude jezdit na Letiště Václava Havla....

Představení nového trolejbusu, který bude jezdit na Letiště Václava Havla. Trolejbus Škoda Solaris dlouhý 24,7 metru byl představen návštěvníkům na 12. ročníku veletrhu autobusové dopravy CzechBus. (21. listopadu 2023) | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Představení nového trolejbusu, který bude jezdit na Letiště Václava Havla....
Představení nového trolejbusu, který bude jezdit na Letiště Václava Havla....
Představení nového trolejbusu, který bude jezdit na Letiště Václava Havla....
Představení nového trolejbusu, který bude jezdit na Letiště Václava Havla....
5 fotografií

Úřad dal za pravdu turecké firmě Bozankaya, která se k němu odvolala a v minulosti už jeden tendr na trolejbusy vyhrála. Podle úřadu DPP postupoval diskriminačně a nepřiměřeně.

„Předseda úřadu rovněž v souvislosti s touto zakázkou zdůraznil závěry správního soudu, že zadavatel má zohledňovat podmínky na trhu. V případě nepříliš konkurenčního trhu dodávek trolejbusů v ČR, měl zadavatel postupovat tak, aby příliš přísnými zadávacími podmínkami tento stav dále neprohluboval,“ uvedl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Tendr na stavbu dálničního obchvatu Úlibic na D35 je vypsaný. Cena je přes miliardu

Kvůli rozhodnutí úřadu se tak zakázka odhadem za 3,465 miliardy korun zpozdí. Není to však výjimka. „Další velký pražský dopravní tendr zkolaboval. Už několikátý projekt se vrací na začátek kvůli neprofesionálnímu či neférovému zadání. Tak velké zakázky prostě potřebují péči od začátku do konce,“ podotkl zastupitel Adam Scheinherr (Praha sobě).

Praze se dlouhodobě nedaří úspěšně dotáhnout velké tendry, protože pravidelně narazí na ÚOHS a musí výběrové řízení vypsat znovu. Letos na Vánoce si tak mohla pomyslně rozbalit i další „dárky“, o které rozhodně nestála.

Zpoždění na Palmovce

Zpoždění má totiž také sídlo evropské kosmické agentury EUSPA na Palmovce. ÚOHS v prosinci potvrdil, že přestavbu budovy Nová Palmovka nebude provádět vysoutěžená společnost Porr.

Důvodem pro vyloučení byly nejasnosti ohledně referencí, tedy zakázek, které mají dokládat zkušenosti odborníků nominovaných na stavbu. V tomto konkrétním případě šlo o pracovníka, který měl mít na starosti vybudování vytápění, chlazení a vzduchotechniky.

ÚOHS definitivně zrušil tendr na metro D. Vývoj Prahy se vrací zpět, zní z opozice

Město tak čeká nové výběrové řízení na zakázku za 2,16 miliardy korun bez DPH, přestože sídlo EUSPA už mělo být hotové. „Kvůli průtahům při veřejné zakázce, kterými jsou ministerstva financí i dopravy velmi znepokojena, proto v součinnosti s EUSPA prověřujeme vhodné alternativy k Nové Palmovce, nicméně vzhledem k unikátním podmínkám, které EUSPA pro své sídlo potřebuje, takových lokalit není mnoho,“ řekl dříve MF DNES Stefan Fous z odboru vnějších vztahů a komunikace ministerstva financí.

Zastavené práce na mostě

V říjnu ÚOHS z velké části zastavil obnovu Libeňského mostu. Tendr vyhrál Metrostav TBR. Teprve poté ale radní schválili takzvanou studii 3, která počítá především se stavbou repliky části soumostí přes řeku. Oblouky nad řekou jsou totiž nevratně poškozené a most ztratil svou nosnost. Kvůli tomu tendr napadl u ÚOHS neúspěšný účastník Eurovia a úřad mu dal za pravdu. Kdy Libeňský most opět propojí Prahu 7 a 8, není tím pádem jasné. Původně se počítalo s rokem 2030.

Nejdříve v roce 2030? Obnovu Libeňského mostu komplikuje stopnutý tendr

„Bohužel tímto rozhodnutím ÚOHS nezůstal kámen na kameni, v tuto chvíli nejsme schopni říct závazný harmonogram ani předpoklad nákladů, protože velká část té rekonstrukce vzejde z nové soutěže,“ uvedl Filip Hájek, generální ředitel Technické správy komunikací. Podle původních odhadů měla zakázka stát 425 milionů korun.

Stopka tendru na metro D

Metro D už neřeší ÚOHS, ale vyšší instance. Soud na podzim zastavil tendr na druhou část metra D, která povede z Olbrachtovy přes Nádraží Krč a Nemocnici Krč na Nové Dvory. DPP tak nesmí vybrat vítěznou firmu, dokud nepadne rozsudek.

Na Krajský soud v Brně se obrátilo sdružení firem Porr, Vinci a Marti, které dopravní podnik vyloučil ze soutěže. Žalobou se brání proti pravomocnému rozhodnutí ÚOHS, jenž rozhodnutí o vyloučení potvrdil.

Prošli jsme metro D: Část tunelů je vybetonovaná, na Pankráci ještě razí

Původně se počítalo s dokončením prvního úseku metra D, tedy z Pankráce do Písnice, v roce 2022, později v roce 2029. Nyní se termín dokončení posunul na rok 2032. Metro by mělo zajíždět až do stanice Depo Písnice o dva roky později a na Náměstí Míru do roku 2036.

Trolejbusy v Praze

● Zatímco v Brně jezdí trolejbusy nepřetržitě od roku 1949, v Praze měly dlouhou přestávku v provozu.

● V roce 2022 začal zkušební provoz na trase z Letňan do Čakovic. Později se linka 58 prodloužila a jezdí z Palmovky do Miškovic.

● Od loňska je v provozu trolejbusová linka 59 z Nádraží Veleslavín na letiště. Nahradila autobus 119.

● Trolejbusy budou jezdit místo dieselových autobusů na linkách 131, 137, 176, 191 a 201. První z trolejbusů od firmy Bozankaya už je na cestě do Prahy.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to...

Soud se bude znovu zabývat náhradou nemajetkové újmy Aleně Vitáskové, rozhodl NS

ilustrační snímek

Městský soud v Praze se bude znovu zabývat náhradou nemajetkové újmy někdejší předsedkyni Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Aleně Vitáskové. Vyplývá to z...

29. prosince 2025  9:26,  aktualizováno  9:26

Bezvládný lyžař ležel uprostřed sjezdovky na Ještědu, k záchraně pomohla náhoda

Na libereckých sjezdovkách varují lyžaře před příliš rychlou jízdou zábrany i...

O obrovském štěstí může mluvit lyžař, který vyrazil v neděli na Ještěd. Na svahu se zranil a zůstal bezvládně ležet. Pomohli mu členové horské služby, kteří se zrovna vraceli s jiným ošetřeným...

29. prosince 2025  9:42,  aktualizováno  10:57

Promítání i hra pro děti. V šumavské Kvildě po opravě otevřeli vytížené infocentrum

Za vstupním prostorem zůstává expozice tvořená 3D exponáty zvířat s novým...

Infocentrum v šumavské Kvildě – jedno z nejstarších a zároveň nejnavštěvovanějších informačních center – je znovu otevřené po rozsáhlé rekonstrukci vnitřních prostor. Stála přes 2,5 milionu korun....

29. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Kraj postaví zubní kliniku, lékaře do ní si zavazuje stipendii už na škole

U zubaře

Do roku 2027 má podle záměru současného vedení regionu vzniknout nová zubní klinika v areálu krajského úřadu v Karlových Varech. Hejtmanství tím reaguje na trend, kdy v posledních letech skončila v...

29. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pes běžel za nutrií na tenký led a propadl se do rybníka

Hasiči zachraňovali psa, který se v Kosicích na Hradecku propadl v ledu do...

Hasiči o víkendu zachraňovali z ledové vody psa, pod kterým se na rybníku u Kosic na Hradecku prolomil led. Australský ovčák Bruno při procházce zahlédl nutrii a běžel za ní až na zamrzlý rybník....

29. prosince 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Vyškov marně hledal místo pro ohňostroj, jinde na jižní Moravě jej uspořádají

Italský ohňostroj Oheň voda plamen, vítěz hlavní mezinárodní ceny přehlídky...

Zákon sice letos výrazně zpřísnil podmínky pro využívání pyrotechniky a odpalování ohňostrojů, přesto se mohou obyvatelé některých jihomoravských měst těšit, že na přelomu roku ohnivou show na obloze...

29. prosince 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Zaměstnanecké benefity na přelomu roku: jak legálně ušetřit a zaměstnancům dát víc + novinky od roku 2026

29. prosince 2025  10:18

Prahu pronásledují nedotažené tendry, DPP zopakuje výběr dodavatele trolejbusů

Představení nového trolejbusu, který bude jezdit na Letiště Václava Havla....

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dal pražskému dopravnímu podniku (DPP) a magistrátu pod stromeček nechtěný dárek. Zrušil miliardovou zakázku na 180 trolejbusů, a DPP tak musí výběrové...

29. prosince 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

V Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře se v létě otevře penzion

ilustrační snímek

V bývalé jezuitské koleji v Kutné Hoře, v níž sídlí Galerie Středočeského kraje (GASK), se v létě otevře penzion. Bude sloužit umělcům, odborným hostům i...

29. prosince 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

V Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře se v létě otevře penzion

ilustrační snímek

V bývalé jezuitské koleji v Kutné Hoře, v níž sídlí Galerie Středočeského kraje (GASK), se v létě otevře penzion. Bude sloužit umělcům, odborným hostům i...

29. prosince 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Dotace šancí pro výhodný nákup obecních boxů

29. prosince 2025

Tajemné organismy a hra s fantazií v Divadle 29

ilustrační snímek

Svět fantazijních kompozic a přírodních tvarů se otevře návštěvníkům v prostorách Klubu 29.

29. prosince 2025  9:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.