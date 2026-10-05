Tendr na svoz odpadu v Rakovníce vyhrál Marius Pedersen, četnost se nezmění

Tendr na svoz odpadu v Rakovníce v příštích třech letech vyhrála firma Marius Pedersen, která ho zajišťovala i dosud. Četnost svozů se nezmění, cena pro město mírně vzrostla. Za svoz komunálního odpadu loni město zaplatilo téměř 16,6 milionu korun, v příštích třech letech to bude téměř 17,7 milionu korun ročně. Důvodem vypsání tendru bylo zpřehlednění podmínek, protože původní smlouva byla z roku 2001 a měla přes 20 dodatků, sdělila ČTK mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vedení města upozornil, že původní smlouva s množstvím dodatků je nepřehledná a je třeba vypsat tendr. Termín pro příští tři roky město zvolilo, protože od roku 2030 má v ČR platit zákaz skládkování a bude se tedy měnit systém. "Vypsaná zakázka především upřesnila podmínky spolupráce, co kdo má na starosti a další podmínky, aby nedocházelo ke zbytečným neshodám. Jinak zadávací podmínky zůstávají stejné: sběrný dvůr, četnost svozů, fakturace atd.," vysvětlila Hradilová.
Jedinou změnou podle ní bude, že město zajistí svoz odpadkových košů prostřednictvím městské společnosti Údržba městských komunikací Rakovník.
Přepravu a využití tříděného odpadu zajistí firma Marius Pedersen v příštích třech letech za zhruba 29 milionů korun, což je ročně asi 9,8 milionu korun. Loni to bylo 8,6 milionu korun. Množství vytříděného odpadu ve městě stoupá, loni to bylo 847 tun papíru, plastů, skla, kovů, nápojového kartonu, zatímco v roce 2024 to bylo 797 tun. Množství bioodpadu loni meziročně vzrostlo z 658 na 773 tun.
Rakovník loni vybral na poplatcích za komunální odpad přes 13 milionů korun. Odpadový systém tak město dotuje. Lidé platí roční poplatek 960 korun, naposledy ho vedení města zvyšovalo v roce 2022. Rakovník má přibližně 16.000 obyvatel.