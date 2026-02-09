Kladno bez tepla nezůstane, úřad vybere dodavatele i nové podmínky

Robert Božovský
  17:02aktualizováno  17:02
Teplárna Kladno (TK) ze skupiny Sev.en Energy písemně vyzvala Energetický regulační úřad (ERÚ), aby nejpozději do konce letošního března ustanovil takzvaného nového dodavatele nad rámec licence. Ten se postará o výrobu tepla a teplé vody pro kladenské domácnosti, úřady, školy, nemocnice nebo firmy napojené na centrální systém vytápění.
Fotogalerie3

Teplárna Kladno. Produkuje elektrickou energii a teplo pro teplárenské a technologické účely. | foto: Sev.en a Robert BožovskýMAFRA

Generální ředitel TK Michal Hons v této souvislosti zdůraznil, že obyvatelé největšího středočeského města nemusejí mít obavy, že zůstanou od 1. dubna bez dodávek. „To je ošetřeno energetickým zákonem, který chrání koncové zákazníky,“ prohlásil Hons.

Rozhodnutí, že teplárna už dále nebude vyrábět a dodávat teplo za stávajících podmínek, a to z důvodu ekonomické neudržitelnosti, na to nebude mít vliv.

Teplárna Kladno končí. Vyzvala úřad, aby od dubna vybral nového dodavatele tepla

Společnost nyní čeká na kroky ERÚ, jenž ověří, zda situace TK splňuje zákonné důvody pro ustanovení dodavatele nad rámec licence. Rozhodnutí by mělo padnout nejpozději v horizontu dvou měsíců. Ceny, za jakých bude nový dodavatel teplo poskytovat, stanoví úřad.

„V dopise jsme ERÚ upozornili na skutečnost, že dodávky tepelné energie nelze v dané lokalitě zajistit z alternativního zdroje. Jejich přerušení by mělo významné dopady na odběratele. Je tedy nutné rozhodnout o dodavateli tepla nad rámec licence co nejdříve. Očekáváme, že v nejbližších dnech úřad vyvolá jednání, k němuž budeme vyzváni my, společnost TEPO Kladno, případně město,“ řekl generální ředitel.

Cena neodpovídá povolenkám

Důvodem ukončení výroby zmíněných energií jsou dražší emisní povolenky, nastavení evropského energetického trhu i nevyvážená smlouva s distributorem ke koncovým zákazníkům, městskou společností TEPO, uzavřená ještě před energetickou krizí.

Teplárna v Kladně skončí. Lidé mrznout nebudou, slibuje vedení města

Kladno trvá na dodržení dlouhodobé smlouvy a zvyšování cen jen o jednotky procent ročně. Zároveň pokračuje v přípravě vybudování svého, na teplárně nezávislého zdroje tepla a teplé vody. Podle dřívějších informací má být hotový v roce 2027.

Michal Hons je přesvědčen, že městu se sice může v tomto termínu podařit zdroj postavit a vybavit technologiemi, nikoli ale spustit z důvodu náročných povolovacích procesů. Proto přejde výroba tepla na nového dodavatele.

ERÚ může vybírat ze zhruba 400 firem na tuzemském trhu, které na tuto činnost vlastní potřebné licence. Už to ale ze zákona nemůže být žádná společnost ze skupiny Sev.en Energy.

Rozhodnutí ukončit výrobu tepla letos na jaře avizovala teplárna už v říjnu 2024. „Patnáct měsíců jsme se neúspěšně snažili dohodnout s Kladnem na různých variantách řešení vzniklé situace. Naše nabídky v podobě jen pozvolného zvyšování cen tepla až po možnou transformaci naší teplárny z uhlí na plynové kogenerační jednotky společnost TEPO nepřijala,“ doplnil Hons.

Jak v této souvislosti uvedla mluvčí Sev.en Energy Eva Maříková, cena, za kterou dlouhodobě TK teplo produkuje, nepokrývá ani výrobní náklady. Firma tak musí na výrobu ročně doplácet desítky milionů korun.

„Za teplo zaplatí v současné době konečný odběratel v Kladně o desítky procent víc, než za kolik prodává TK teplo společnosti TEPO. Ta má nastavené marže výrazně výše než jiná města. I po mírném zvýšení ceny by teplo v Kladně zůstalo jedním z nejlevnějších v celém Česku,“ řekla Maříková s tím, že ukončení výroby tepla v TK neznamená také okamžité ukončení výroby elektrické energie.

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) opakovaně avizuje, že ceny tepla přes všechny komplikace město udrží a koncovým odběratelům je připraveno je v přechodném období od stanovení dodavatele nad rámec licence a zprovozněním vlastního zdroje dotovat.

V kladenském zastupitelstvu opoziční STAN tento přístup kritizuje. „Peníze potečou z městského rozpočtu do cen tepla. Když ne přímo z kapes odběratelů, tak ze společnosti TEPO. To se projeví na stavu městských budov, silnic nebo chodníků,“ řekla zastupitelka Anna Gamanová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Zdráhalová před startem na ZOH: Led v Miláně je zrádný, rozhodne závod

Nikola Zdráhalová na patnáctistovce v Salt Lake City

Mistryně Evropy Nikola Zdráhalová vstoupí na olympijských hrách v Miláně do závodu na 1000 metrů. Přestože se na místním ledě zatím hledá, na svůj olympijský start se těší a spoléhá i na podporu...

9. února 2026  16:54,  aktualizováno  17:37

Praha navrhla kompromisy ve veřejném osvětlení a funkci světelného ombudsmana

Je bílé světlo ve městě bezpečnější než oranžové?

Metropole a firma Technologie hlavního města Prahy (THMP) se zapojily do diskuze o veřejném osvětlení. Náměstek pro infrastrukturu Michal Hroza (TOP 09) představil čtyři opatření, které mají do...

9. února 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Obnova Jiráskových sadů v Příbrami si vyžádá uzavírku ulice Gen. R. Tesaříka

ilustrační snímek

V Příbrami pokračuje obnova Jiráskových sadů. Závěrečná fáze rekonstrukce si od 15. února do konce března vyžádá uzavírku ulice Gen. R. Tesaříka. Důvodem je...

9. února 2026  15:56,  aktualizováno  15:56

Na opravu bydlení půjčí město Uherské Hradiště lidem 3,3 milionu korun

ilustrační snímek

Město Uherské Hradiště opět přispěje lidem půjčkami na opravu bydlení. Zastupitelé města dnes jednomyslně schválili poskytnutí úvěru pěti žadatelům v celkové...

9. února 2026  15:56,  aktualizováno  15:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Ivančicích by se letos měla rozjet výstavba bytů a domů, nemocnice stagnuje

ilustrační snímek

V desetitisícových Ivančicích na Brněnsku by letos mohla začít stavba bytových a rodinných domů v části Horní Pancíře, do nichž by se mohlo v několika etapách...

9. února 2026  15:55,  aktualizováno  15:55

Nemocných s virózami v Libereckém kraji přibylo, nejvíce jich je na Liberecku

ilustrační snímek

V Libereckém kraji nemocných s akutními respiračními infekce za minulý týden mírně přibylo. Nemocnost stoupla o osm procent a na 100.000 lidí je 1553 případů,...

9. února 2026  15:37

Kámen, led a koště. Na Olympijském festivalu jsme zkusili curling a zjistili, že to není žádný bowling

Curlingové hřiště na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích

Na první pohled klidný sport, ve skutečnosti souboj nervů, rovnováhy a taktiky. Na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích jsme si během hodinové lekce s curlerkou Eliškou Siblíkovou vyzkoušeli,...

9. února 2026  17:15

Památka na autora hymny půjde k zemi, k opravě Škroupova domu se nikdo nehlásil

Škroupův dům v obci Osice

Letité snahy o záchranu památečního Škroupova domu v Osicích na Hradecku jsou u konce. Kvůli vysokým nákladům na dříve plánovanou přestavbu objektu nechá Královéhradecký kraj kulturní dům...

9. února 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Kladno bez tepla nezůstane, úřad vybere dodavatele i nové podmínky

Teplárna Kladno. Produkuje elektrickou energii a teplo pro teplárenské a...

Teplárna Kladno (TK) ze skupiny Sev.en Energy písemně vyzvala Energetický regulační úřad (ERÚ), aby nejpozději do konce letošního března ustanovil takzvaného nového dodavatele nad rámec licence. Ten...

9. února 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

OBRAZEM: Obří kyvadlo s 60 kilogramy krystalů. Návrhář Černý vystavuje v Brně

V Moravské galerii v Brně se koná nová výstava Flow State módního návrháře Jana...

Masivní třpytivé kyvadlo je výraznou součástí nové výstavy Flow State módního návrháře Jana Černého v Moravské galerii v Brně. Pomalu se houpe na šestnáctimetrovém závěsu až od stropu světlíku a...

9. února 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Jako dítě byla opatrná, teď překvapila odvahou, říká bývalá učitelka Maděrové

Zuzana Maděrová na archivním snímku z doby, kdy chodila na Základní školu...

Už jako školačka se Zuzana Maděrová rozhodla pro snowboard a od mala si přála závodit na olympiádě. Ve svých 22 letech si tak v neděli splnila dětský sen, a to měrou vrchovatou. Na zimních...

9. února 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Počet lidí s respiračním onemocněním se na Vysočině mírně zvýšil

ilustrační snímek

Na Vysočině se v minulém týdnu mírně zvýšil počet lidí s akutními respiračními infekcemi. Na 100.000 obyvatel v kraji připadá 1232 nemocných, o týden dříve...

9. února 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.