Teplárna letos v únoru vyzvala Energetický regulační úřad (ERÚ), aby od dubna vybral nového dodavatele tepla pro město, protože výroba tepla je pro teplárnu po 31. březnu ekonomicky neudržitelná.
Teplárna Kladno patří do skupiny Sev.en Pavla Tykače, teplo vyrábí z uhlí. Právě energetická krize a růst cen emisních povolenek byly důvodem sporu o cenu dodávek tepla. Uzavření dohody potvrdila i mluvčí Teplárny Kladno Eva Maříková.
„Kladeňáci nic nepocítí, cena tepla se zvedat nebude a v platnosti zůstane stávající ceník,“ uvedl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).
Kladno, které má asi 70 tisíc obyvatel, zároveň pokračuje v přípravě stavby centrální plynové kotelny, její provoz má začít v roce 2028.
Dodávky pro koncové odběratele městského dodavatele tepla, společnosti TEPO, budou nadále 742 Kč za gigajoule, respektive 861 Kč za gigajoule podle kategorie rozvodu. Obyvatel menšího bytu o dispozici 1+1 v Kladně měsíčně zaplatí za teplo kolem 1500 korun, záleží ale například i na zateplení domu a dalších okolnostech. Ceny patří v Kladně v porovnání s ostatními českými městy podle mluvčího města mezi ty nejnižší. Například v Mladé Boleslavi, kde dodává teplo společnost Ško-Energo a distribuuje jej společnost Centrotherm, gigajoule letos stojí 982 korun, což odpovídá ceně asi 2000 korun měsíčně za menší byt.
Cena, za kterou teplárna teplo dodá městské distribuční společnosti TEPO, bude do konce dubna 2027 činit 500 korun za gigajoule a do konce dubna 2028 550 Kč za gigajoule. Podle Maříkové jde o mírný nárůst oproti současným cenám a situaci na energetickém trhu ovlivnil i konflikt na Blízkém východě, kdy vzrostly ceny elektrické energie a mírně naopak klesly ceny emisních povolenek, což znamená minimálně do roku 2028 udržitelný provoz kladenské teplárny, jež je zároveň elektrárnou. „Předložili jsme městu nabídku, která odráží aktuální situaci na energetickém trhu a s městem jsme se na ní shodli,“ doplnila mluvčí Teplárny Kladno.
Kladno má s teplárnou desetiletou smlouvu do roku 2030 včetně nastavení cen, ale kvůli nástupu energetické krize a růstu cen emisních povolenek se společnost dostala do ztráty. Následovala neúspěšná jednání s městem, kdy se tyto dvě strany nemohly shodnout na ceně. Energetický regulační úřad (ERÚ) opakovaně obě vyzýval k dohodě. Pokud by se jí nepodařilo dosáhnout, nařídil by úřad provoz takzvaným opatřením nad rámec licence, avšak zastavení dodávek tepla by nehrozilo. ERÚ by určil náhradního dodavatele tepla.
„ERÚ se dlouhodobě snaží pomoci oběma stranám, provozovateli Teplárny Kladno a městu Kladno (resp. městské společnosti TEPO), k nalezení dohody, která by umožnila další provoz teplárny v běžném smluvním režimu. Takový výsledek by ERÚ považoval z hlediska dopadů za nejvýhodnější nejen pro oba zúčastněné, ale především pro odběratele,“ dodal ve vyjádření předseda ERÚ Jan Šefránek.