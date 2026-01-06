Pražská teplárenská zdražila jen nepatrně, lidé si připlatí za vodu a MHD

Adam Hejduk
  7:02aktualizováno  7:02
Dražší voda a MHD, ale za to levnější energie. Peněženky Pražanů čeká v tomto roce řada změn. Některé finančně zabolí, jiné naopak uleví.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

MHD

Nejvýraznější zdražení přinesl 1. leden v městské hromadné dopravě, a to až o třicet procent. Dotkne se ale jen menšiny obyvatel metropole.

Ceny totiž narostly jen v případě jednorázových jízdenek, nikoliv časových kuponů. „Dopady na Pražany budou minimální. Jednorázové jízdenky využívají hlavně turisté a návštěvníci metropole,“ říká předseda zastupitelského klubu SPOLU a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).

Vedení města se také rozhodlo zvýhodnit nákupy jízdenek přes aplikaci Lítačka, což bude nově levnější varianta než fyzické nebo SMS jízdenky.

Velké srovnání cen 2025: Domácnosti zaplatí za teplo a vodu tisíce navíc

Základní na třicet minut nově vychází na 39 korun, případně na 36 přes Lítačku místo dosavadních 30. SMS varianta vyjde na 42 místo 31 korun. Devadesátiminutový lístek podraží ze 40 na 46 nebo 50 korun, u SMS verze z 42 na 55 korun. Cestující si připlatí také za celodenní, třídenní nebo jízdenku na letištní expres.

Voda

Dražší mají v novém roce Pražané i vodu. Radní na konci roku schválili nové ceny vodného a stočného vyšší o 3,93 procenta. Kubík vody tak nově stojí 151,27 koruny.

Autobusy a tramvaje v Praze jezdí v delších intervalech, metra se omezení netýká

„Za jeden litr vyrobené a dodané pitné vody včetně odvedení a ekologického vyčištění zaplatí Pražané méně než šestnáct haléřů. Nové ceny tak průměrně zvýší měsíční výdaj domácnosti průměrně o pouhých 19 korun,“ sděluje mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.

„Pražská voda se i nadále drží hluboko pod hranicí takzvané sociálně únosné ceny vody stanovené OECD a českými dotačními orgány. Tato hranice činí pro Prahu 232,31 korun za kubík, zatímco současná cena pražských vodohospodářských služeb zůstává výrazně nižší,“ dodává Mrázek.

Havárie v Kačerově vytvořila na lávce vodopád. Do metra se voda nedostala

Získané prostředky město investuje. V roce 2026 je v plánu především zahájení jedné z nejvýznamnějších vodohospodářských investic posledních desetiletí – rekonstrukce stávající vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Metropoli by obnova měla vyjít zhruba na 6,4 miliardy korun.

Teplo

Dobrou zprávou je pouhé minimální zdražení tepla. „Průměrná cena tepelné energie se pro rok 2026 zvyšuje mírně, v průměru o jedno procento. Tato úprava zůstává pod úrovní očekávané meziroční inflace, což potvrzuje naši snahu udržet ceny pro naše zákazníky na stabilní a přiměřené úrovni,“ oznámila Pražská teplárenská koncem minulého roku.

Dražší teplo a voda, levnější energie. Jak se mění pražské ceny v roce 2025

Letošek tak bude v tomto ohledu výjimkou. Dlouhodobě totiž ceny rostly mnohem výrazněji. V loňském roce Pražská teplárenská ceny zvedla o osm procent, rok dříve o šest procent a o 12 až 15 procent v roce předtím.

Otázkou ještě je, jak to dopadne s novými emisními povolenkami ETS 2, které měly dopadnout právě na domácnosti. Nová vláda složená z ANO, SPD a Motoristů sobě ale její zavedení odmítá. Česko má sice povinnost je zavést, koalice ale prý má plán, jak minimalizovat finanční dopady na stát.

Energie

Kroky vlády ovlivní také koncové ceny elektřiny pro odběratele. Stát totiž nově kompletně převzal placení poplatků za obnovitelné zdroje. Ceny elektřiny nicméně Pražanům poklesly už v minulém roce.

V Praze klesají ceny plynu i elektřiny, teplo zdražuje. Emisní povolenky budí obavy

Pražská energetika (PRE) v listopadu zlevnila elektřinu PRE o deset procent a o osm také plyn. Ze strany PRE jde už o několikáté snížení cen v řadě v průběhu posledních let. Ani tak se ale dosud nevrátily na úroveň před energetickou krizí, oproti které jsou vyšší zhruba o 60 procent.

Zlevnit se koncem roku rozhodla také Pražská plynárenská. „Po několikanásobném snížení prodejních cen v uplynulé době a při zohlednění inflace lze říci, že jsme takříkajíc „na dohled“ cen před začátkem energetické krize,“ sděluje mluvčí společnosti Miroslav Vránek.

Vláda odmítá nové emisní povolenky

Nová vláda složená z ANO, SPD a Motoristů sobě bezprostředně po svém ustanovení učinila rozhodnutí, která ovlivní konečnou cenu energií pro odběratele. Především rozhodla, že stát na sebe od 1. ledna převedl placení poplatků za obnovitelné zdroje (POZE), což by ho mělo vyjít na 17 miliard korun. Doposud část tohoto poplatku platili přímo lidé. I s DPH to pro ně znamenalo 600 korun navíc ke každé spotřebované megawatthodině elektrické energie. Pro průměrnou domácnost to znamená, že ročně zaplatí za elektřinu zhruba o dva tisíce méně.

„Záměr přenést financování POZE na stát byl vládou avizován ještě před jejím nástupem do funkce, proto jsme byli na tuto změnu připraveni. Díky to- mu, že nové usnesení stihla vláda přijmout hned na svém prvním řádném zasedání, vydával ERÚ změnové cenové rozhodnutí ještě v loňském roce, a nižší regulované ceny tak odběratelé platí již od 1. ledna 2026,“ vysvětluje Jan Šefránek, předseda Energetického regulačního úřadu.

Neznamená to ale, že by skutečná cena elektřiny klesla. Jen poplatek zaplatí stát z peněz, které předtím vybere od lidí prostřednictvím daní. Kromě POZE vláda také odmítla zavedení nových emisních povolenek ETS 2, které měly dopadnout právě na domácnosti. Česko má nicméně ve vztahu s Evropskou unií od roku 2028 povinnost je do našeho právního řádu implementovat. „Je připravený scénář, abychom naprosto minimalizovali jakýkoliv negativní dopad na ČR,“ prohlásil ministr průmyslu a obchodu a místopředseda vlády Karel Havlíček.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Co čeká Prahu v roce 2026? Nový most, změny MHD, sportovní šampionát i konec koloběžek

Stanice metra Flora se připravuje na rekonstrukci.

Prahu čeká rok plný změn. Otevře se Dvorecký most, zavře se metro Flora, vrátí se Českomoravská a město se připraví na nápor fanoušků krasobruslení i fotbalu. Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího,...

Na vozovkách na Vsetínsku, které se přes zimu nesolí, zůstává uježděný sníh

ilustrační snímek

Na vozovkách na Vsetínsku, které silničáři přes zimu nesolí, zůstávala dnes ráno uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Při jízdě je tam proto namístě opatrnost....

6. ledna 2026  7:01,  aktualizováno  7:01

Brod posoudí nabídky na zavedení sdílených kol, vedení města je zdrženlivé

Flotilu mechanických bicyklů ve Žďáře nad Sázavou a Polničce letos doplnilo...

Vedení Havlíčkova Brodu posoudí nabídky firem nabízejících zavedení systému sdílených jízdních kol ve městě. Brod je posledním okresním městem Vysočiny, které tuto službu ještě nemá. Několik firem by...

6. ledna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Řidič vyjel u Stříbrné Skalice ze silnice, po nárazu do stromu zemřel

Srážku s osobním automobilem u Horního Bezděkova nepřežil cyklista. Řidič...

Po nárazu do stromu zemřel v pondělí ráno u Stříbrné Skalice u Prahy řidič osobního auta. Ve voze cestoval sám, příčiny a okolnosti nehody policie vyšetřuje, řekla středočeská policejní mluvčí Vlasta...

6. ledna 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

V Tehově hoří hala na opravu traktorů, zásah komplikuje mrznoucí voda

Hasiči v Tehově na Benešovsku zasahují při požáru haly na opravu traktorů (6....

V Tehově na Benešovsku hoří od brzkého rána hala určená k opravě traktorů, která patří místní střední odborné škole. Hasiči na místě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, jelikož plameny...

6. ledna 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Proti jednosměrce na zlínských Nivách vznikla petice. Lidé budou hlasovat

Ulice Pod Nivami, kde chce zlínský magistrát zavést jednosměrný provoz kvůli...

Obyvatelé Vršavy, Niv a okolních ulic ve Zlíně obdrží během ledna dotazníky. V nich vyjádří svůj názor na zavedení jednosměrky v ulicích Dr. Kolaříka, Pod Nivami a Vršavská ve směru od centra města....

6. ledna 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Potřebuji pomoc, škrtí mě had, volal chovatel na tísňovou linku

Chovatele z Hroznětína málem uškrtila jeho krajta. Ze smrtícího sevření jej...

Hasiči v pondělí večer zachránili v Hroznětíně na Karlovarsku chovatele hadů, kterého škrtila krajta. Muž zavolal na tísňovou linku, že ho had škrtí. Hasičům, kteří na místo přijeli, se povedlo...

5. ledna 2026  22:02,  aktualizováno  6. 1. 8:10

Vyhlášení 35. ročníku hudebních Cen Anděl bude v dubnu. Máme první informace

Kdo vyhraje cenu od sochaře Jaroslava Róny za rok 2025?

V sobotu 11. dubna se uskuteční 35. ročník Cen Anděl Coca-Cola, vyhlašovaných Českou národní skupinou Mezinárodní federace hudebního průmyslu (ČNS IFPI).

6. ledna 2026  8:02

Zima bez stresu? Češi objevují lék na nervy: bruslení pod širým nebem

Bruslení pod širým nebem

Bruslení pod širým nebem bude možné i v roce 2026 díky projektu JdemeBruslit, který propojuje desítky veřejných kluzišť po celé republice. Nabízí pohyb a zábavu pro všechny generace a prostor pro...

6. ledna 2026  7:30

Růst cen bytů zpomalí, očekávají moravskoslezští makléři. Trh se stabilizuje

Panelový dům na sídlišti Broumovská.

Stabilizaci trhu a spíše jen mírný vývoj cen očekávají letos v oblasti realit oslovení makléři napříč celým Moravskoslezským krajem. Podobně jako letos bude o hodnotě nemovitostí výrazně rozhodovat...

6. ledna 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

