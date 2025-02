Berounské sídliště Hlinky je bez topení, oprava teplovodu potrvá do večera

„Budeme se snažit o nejnutnější opravu, abychom mohli co nejdříve dál zásobovat,“ uvedl Maur. Hotovo by mělo být do 17 hodin. Podle Maura by bylo ideální celý kus potrubí vyměnit, to by ovšem trvalo déle a není vzhledem k ročnímu období vhodné.

Dodávka tepla a teplé vody je kvůli opravě přerušená v ulicích Nerudova, Družstevní, Drašarova, Bezručova, Branislavova, Okružní, Duslova, Cihlářská a V Hlinkách. „Je to naše nejmenší sídliště,“ doplnila Soukupová. Beroun má přes 21 tisíc obyvatel.

Soustavu centrálního zásobování teplem v Berouně a Králově Dvoře tvoří dvě oddělené soustavy distribuční sítě a tři výrobní zdroje.

První soustavou je kombinace horkovodní a teplovodní distribuční soustavy, která obě města propojuje. Druhou soustavou je pak samostatná teplovodní distribuční sít v lokalitě Beroun – Hlinky.