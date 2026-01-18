Pražanům vadí bílé světlo nových LED lamp. Oranžové zakázala EU, říká město

Štěpánka Pavlína Borská
  13:02
Nechtějí, aby lampy veřejného osvětlení svítily místo oranžově bíle. Asi 5 500 lidí dosud podepsalo petici Chraňme pražskou noc proti výměně starých lamp s vysokotlakou sodíkovou výbojkou za svítidla s bílým světlem LED. Technologie hlavního města Prahy (THMP) dosud vyměnily 20 procent veřejných svítidel v metropoli.
Fotogalerie1

Úsporné LED veřejné osvětlení na pražském Smíchově. | foto: Lukáš BíbaMF DNES

„Nutnou obměnu svítidel vyžaduje legislativa a s ní spojený vývoj trhu,“ zdůvodnila firma. Sodíkové výbojky zakázala Evropská unie, protože obsahují rtuť.

Světelný expert a petent Hynek Medřický ale upozornil, že každé bílé světlo obsahuje modrou složku. „Modrá složka způsobuje narušení cirkadiánního rytmu lidí (časový systém organismu, který se řídí východem a západem slunce, pozn. red.) i rytmu volně žijících druhů, především hmyzu a ptáků ve městech,“ vyjádřil se Medřický.

Na negativní vliv poukazuje i bývalá ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje ministerstva pro životní prostředí Anna Pasková.

„Umělé světlo má v noci negativní vliv na ekosystémy, živočichy i lidské zdraví. Přičemž nejvíce rušivou složkou je vnímána právě modrá část světelného spektra, kterému živé organismy potřebují být vystaveny během dne, ale ne v noci. V tomto ohledu ‚bílá‘ LED světla do ulic a veřejného osvětlení nejsou vhodná,“ uvedla Pasková.

Pryč s bílým světlem, vyzývá petice proti LED svítidlům v Praze. Odborníci souhlasí

Petici podle svých slov všemi deseti podepsala obyvatelka Slivence Lacikam. „Ta světla jsou odporná, večer nepříjemná a myslím, že i zvířatům to neprospěje. Chci mít v noci noc, ne si připadat jako ve dne,“ přeje si Lacikam.

David Rajman, který loni na jaře založil spolek Light & Dark Matters, uvedl, že lidé vnímají oranžové světlo jako nejpřirozenější. „Typicky jim vadí přímé obtěžující světlo a jeho intenzita, u nových LED navíc oslňující jas a spektrum (bílé světlo s obsahem modré až zelené složky). Do noci prostě patří pouze oranžové světlo s nejmenším dopadem na biologii,“ řekl Rajman.

THMP: výměna není volba

THMP se proti petici a stejnojmenné iniciativě ohradily. Tvrdí, že iniciativa šíří „zjednodušené, místy nepravdivé a účelově vytržené informace o modernizaci veřejného osvětlení v Praze“. Firma ujistila, že instaluje světla, která splňují normy a jsou tak v souladu s legislativou.

„Zásadním faktem, který petice opomíjí, je, že výměna starých sodíkových výbojek není ideologickým rozhodnutím města, ale nutným krokem vyplývajícím z evropské legislativy,“ podotkl předseda představenstva THMP Tomáš Jílek.

Nové veřejné osvětlení

● S pilotní instalací LED svítidel začala městská firma Technologie hlavního města Prahy (THMP) v roce 2009 na Smíchově.
● THMP vyměňuje lampy se sodíkovou výbojkou za LED už sedmým rokem. Přepokládá, že bude mít hotovo za 10 let.
● Nová LED svítidla dosud stála necelých 280 milionů korun bez DPH.
● V Praze stojí 135 tisíc stožárů veřejného osvětlení. Vyměněno je necelých 20 % svítidel v různých oblastech Prahy.

Firma označila tvrzení o „masivním zavádění škodlivého bílého světla s vysokým podílem modré složky“ za zavádějící. Proti petici se vymezil i magistrát.

„Na rozdíl od starých sodíkových lamp umožňují LED svítidla precizní optiku cílící světelný tok důsledně dolů a na místo, kam je potřeba svítit, nulový podíl vyzařování světla nad horizont a inteligentní regulaci. Součástí pražského systému je také noční regulace intenzity osvětlení. Například v obytných oblastech dochází mezi 22. a 6. hodinou ke snížení výkonu až o 40 procent,“ vyzdvihl náměstek primátora pro oblast infrastruktury Michal Hroza (TOP 09).

Nařízení EU platí od Nového roku, ale s výjimkou. „Vysokotlaké výbojky pro obecné osvětlování mají stanovený omezující limit pro obsah rtuti s výjimkou do 27. února 2027 a potom mají ještě zažádáno o další tříletou výjimku. To znamená, že se budou vyrábět a prodávat ještě nejméně do roku 2030,“ sdělil Rajman. Platnost výjimky do roku 2027 potvrdil i Jílek z THMP.

Třetí možnost

Medčický upozorňuje, že existují ještě jiná řešení. „V Rokycanech byly v roce 2019 instalovány ledky, které mají úsporu a dlouhou životnost. Jmenují se PC Amber. Je to oranžové světlo velmi podobné sodíkové výbojce s podílem modrého světla do dvou procent. Sodíková výbojka má podíl pět procent,“ uvedl odborník.

Výroba podle něj není dražší než u nyní instalovaných LED. Zatím se jich kvůli malému zájmu ale nevyrábí dost. Stejně uvažuje i Pasková.

Umělé světlo škodí spánku i srdci. Pro zdravý život je nutná absolutní tma

„Praha by podle mě měla zvolit osvětlení, které bude energeticky úspornější variantou oproti nahrazovaným sodíkům, se spektrem s co nejmenším podílem modré složky (tedy teplé, oranžovější odstíny). Naštěstí výrobci LED svítidel nabízejí širokou škálu výrobků, které se svým spektrem mohou přiblížit oranžové ‚barvě‘ sodíkových výbojek,“ vyjádřila se Pasková.

Na únorovém jednání pražských zastupitelů by petice měla být jedním z bodů diskuse.

Modré světlo přes den potřebujeme, v noci nám škodí, říká Medřický:

23. ledna 2020

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Dnešek opět patří biatlonu, podívejte se v kolik vyjedou čeští biatlonisté.

Ledecká slaví stupně vítězek! Ze super-G bere bronz. Za první Aicherovou jí chybělo 94 setin

Ester Ledecká jede super-G v Tarvisiu.

Lyžařka Ester Ledecká předvedla svůj jasně nejlepší výkon této zimy! Ester Ledecká se v italském Tarvisiu poprvé v sezoně probojovala na stupně vítězek. V superobřím slalomu skončila třetí, 94 setin...

18. ledna 2026  14:17

Na několika místech Moravskoslezského kraje je na silnicích námraza

ilustrační snímek

Na několika místech Moravskoslezského kraje jsou dnes zledovatělé silnice. Ve vyšších polohách je na nich zledovatělá vrstva ujetého sněhu. Silnice jsou ale...

18. ledna 2026  12:40,  aktualizováno  12:40

Stovky bruslařů dnes za slunečného počasí zamířily na Brněnskou přehradu

Stovky bruslaĹ™ĹŻ dnes za sluneÄŤnĂ©ho poÄŤasĂ­ zamĂ­Ĺ™ily na BrnÄ›nskou pĹ™ehradu

Stovky bruslařů dnes za slunečného počasí zamířily na Brněnskou přehradu, jejíž hladina letos poprvé po delší době zamrzla. Kromě několika nebezpečných lokalit...

18. ledna 2026  12:01,  aktualizováno  12:01

V Prostějově vystaví jednu z nejmenších kuchařských knih, pochází z roku 1906

ilustrační snímek

Jedna z nejmenších kuchařských knih na světě bude k vidění na chystané výstavě O umění kuchařském v Muzeu a galerii v Prostějově. Vídeňská kuchařka pochází z...

18. ledna 2026  11:53,  aktualizováno  11:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražanům vadí bílé světlo nových LED lamp. Oranžové zakázala EU, říká město

Úsporné LED veřejné osvětlení na pražském Smíchově.

Nechtějí, aby lampy veřejného osvětlení svítily místo oranžově bíle. Asi 5 500 lidí dosud podepsalo petici Chraňme pražskou noc proti výměně starých lamp s vysokotlakou sodíkovou výbojkou za svítidla...

18. ledna 2026  13:02

Opavský útulek pro psy čeká rekonstrukce po předloňských povodních

ilustrační snímek

Opavský magistrát připravuje rekonstrukci městského útulku pro psy, který v září 2024 poškodila povodeň. Město nechalo připravit projekt. Podle předběžných...

18. ledna 2026  11:23,  aktualizováno  11:23

Otužilec zůstal pod ledem v lomu na Brněnsku, hledají ho potápěči

Jako první v zatopeném lomu zasahovali bruntálští policisté. (20. listopadu...

Záchranáři hledají člověka, který zůstal pod ledem v bývalém lomu u Maršova na Brněnsku. Patrně se na místě s dalšími lidmi otužoval, vysekali si díry do ledu.

18. ledna 2026  12:12

Železné kontejnery ve filmu Vlny. Taková blbost, řeknete. Víte ale, odkdy v Praze byly?

Železné kontejnery na odpad ve filmu Vlny dobově sedí. V Praze byly už od...

Velké železné „popelnice“ se objevily v pražských ulicích v polovině šedesátých let. Filmaři je použili i v retrofilmu Vlny.

18. ledna 2026

Desítky lidí hledaly v Krušných horách po setmění dva ztracené snowboardisty

Pátrání po ztracených snowboardistech v oblasti Klínovce v Krušných horách (17....

Drony, čtyřkolky, sněžný skútr a desítky pěších průzkumníků. V okolí Loučné pod Klínovcem na Chomutovsku hledaly v sobotu večer desítky záchranářů dva ztracené snowboardisty. Jednoho našli i díky...

18. ledna 2026  11:52

Budvar opraví legendární Masné krámy. Pivo z nových píp poteče na Velikonoce

Masné krámy dostanou nový výčep, bar a interiérové tanky.

Patří mezi nejznámější restaurace v Českých Budějovicích. Masné krámy v Krajinské ulici nyní čekají úpravy interiéru, které je od poslední lednové neděle na více než dva měsíce uzavřou. Do Velikonoc...

18. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Jedna z dívek, které se topily ve Vltavě, zemřela, druhá je v nemocnici

ilustrační snímek

Jedna ze dvou dívek, které se v sobotu topily ve Vltavě v Litvínovicích u Českých Budějovic, zemřela. Druhá zůstává na jednotce intenzivní péče. Obě dívky byly...

18. ledna 2026  9:45,  aktualizováno  10:30

Místo v ústavu, v bytech. Duševně nemocní mohou žít jako velká rodina

Interiér domu s komunitními byty při Domovu na Stříbrném vrchu v Rokytnici v...

Klienti s chronickým duševním onemocněním se nastěhovali do nových domovů v Rokytnici v Orlických horách. Ve dvou objektech simulujících běžné domácnosti se mají naučit žít co nejvíce samostatným...

18. ledna 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.