Málokdo o něm ví. Číslo na konzultační centrum záchranky je těžké dohledat

V noci Kristýnu probudil pláč z dětské postýlky. Její tříletou dcerku bolelo břicho a maminku prosila, ať jdou k doktorovi, ze kterého má jinak běžně strach.

„Bála jsem se, že jde například o zánět slepého střeva, ale zároveň jsem nechtěla plašit a zatěžovat linku 155, kdyby to nic akutního nebylo,“ vylíčila třiatřicetiletá matka z Prahy 6. Na internetu hledala kontakt pro odbornou konzultaci, nakonec objevila bezplatné číslo 800 888 155. „Našla jsem ho v nějakém starším lékařském článku s tím, že jde o možnost zdravotnické konzultace nonstop, když si člověk není jistý, jestli je jeho stav na výjezd sanitky,“ přiblížila Kristýna.

Operátorce v call centru popsala situaci. Na její radu batoleti jemně promačkala břicho.

„Zdravotnice mě uklidnila, že pokud by šlo například o ‚slepák‘, dítě by na sebe nenechalo sáhnout,“ sdělila Kristýna, která podle pokynů z telefonu svou dcerku nadále sledovala v teple domova, vybavená instrukcí vyrazit na pohotovost, pokud by bolest nepřešla nebo se zhoršovala.

Odborník na telefonu

Když během silvestrovské noci onemocněla její těhotná kamarádka, poradila jí, aby se obrátila pro radu na zmíněnou konzultační linku.

„Elišku ale poslali na pohotovost, a to vzhledem k vysoké horečce v pokročilém stadiu těhotenství,“ přiblížila Kristýna.

Číslo si vyhledala také Lída Johanovská z Prahy 10, když omylem podala své devadesátileté matce večerní léky na epilepsii už po obědě a nebyla si jistá, jestli to není problém. „Záchranářka to sama nevěděla, ale zjistila a zavolala mi obratem zpět,“ uvedla Lída s tím, že zatím všichni, komu linku doporučila, byli spokojeni. „Je dobře, že existuje možnost poradit se o víkendu nebo večer,“ dodala.

Pro Středočechy i ostatní

Linka s číslem 800 888 155 je call centrem Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, které za uplynulý rok přijalo zhruba 11 tisíc hovorů z celé republiky.

„Naše call centrum bylo zřízeno v roce 2009 jako doplňková služba k tísňové lince a funguje v režimu 24 hodin 7 dní v týdnu,“ uvedla mluvčí středočeské záchranky Monika Nováková. V době vzniku se jednalo o první poradenskou zdravotnickou službu pro veřejnost u nás, a to v otázkách zdravotnického nebo psychosociálního charakteru. Vznikla sice prioritně pro Středočechy, využívají ji ovšem lidé napříč kraji.

Podle Novákové mají v ideálním případě volat lidé, kteří nepotřebují akutní přednemocniční péči, tedy záchrannou službu, ale chtějí poradit po zdravotní stránce.

„Například volají, co mají dělat s teplotou. Operátoři také poskytují podporu posádkám ve středních Čechách, například ověřují rodná čísla a čísla pojišťoven nebo zajišťují dojezd vozu na místo události,“ upřesnila Nováková.

Dodala, že funguje také těsné propojení se záchranáři na lince 155, takže pokud operatér call centra vyhodnotí stav volajícího jako závažný, vyšle k němu sanitku.

„Ale také naopak, pokud na tísňovou linku zavolá někdo pro konzultaci, operátor ho má možnost přepojit na call centrum.

Toto rozdělení kompetencí přináší významnou úlevu operátorům linky 155, kde řešením telefonátů, které nevyžadovaly výjezd záchranných složek, trávili dříve přibližně 20 až 30 procent času.

Schované číslo

Jak ale redakce MF DNES zjistila, číslo konzultační pohotovostní linky není dobře dohledatelné, a to ani na webové stránce středočeských záchranářů.

Možnost spojení se s dispečery se sice nachází na úvodní stránce webu zachranka.cz, kde je v dolní části sekce „Call centrum“ a tlačítko „volejte pro radu call centrum“. To ale funguje jen v případě, že si uživatel stránku prohlíží na telefonu, který devítimístné číslo nabídne k volání. Ve webovém prohlížeči ve stolním počítači ale tlačítko nefunguje. Informace o čísle se objeví pouze nečekaně, když návštěvník stránky najede kurzorem na výzvu k zavolání, ale neklikne.

Lepší výsledky neposkytuje ani webový vyhledávač, který nabízí pouze odkazy na zpravodajské články z doby, kdy konzultační linka vznikla. „Linka je v provozu už dlouho, a proto sama nevím, jestli to číslo někde je, či není uvedené. Kdo ale chce, může využít i aplikaci Záchranky,“ uvedla Nováková. Aplikaci je ale nutné nejprve nainstalovat do mobilu. Funguje však hlavně k zavolání první pomoci, nikoli ke konzultacím.