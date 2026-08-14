To jsou věci, sníh v srpnu? Běžkaři na Karlově mostě propagovali slavný závod

Vítězslav Bureš
  11:12
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Mně se to snad zdá, to není možné... Turisté, ale i běžní Pražané brzy ráno nechápali, co se to děje na Karlově mostě. Těsně za Malostranskou mosteckou věží na tunách navezeného sněhu vznikla v horkém srpnovém dni improvizovaná běžecká stopa. A v ní se proháněli amatérští i (bývalí) profesionální sportovci a reprezentanti. Recese? Ale kdepak.

Šlo o propagaci slavného závodu. Jizerská padesátka se příští rok v únoru pojede už pošedesáté, a tak organizátoři zvolili originální způsob otevření registrací jubilejního ročníku.

Běžkařská show na Karlově mostě. Exhibice podpořila otevření registrací na slavný závod Jizerská 50, který se v únoru poběží pošedesáté. (14. srpna 2026)
Běžkařská show na Karlově mostě. Exhibice podpořila otevření registrací na slavný závod Jizerská 50, který se v únoru poběží pošedesáté. Sníh v srpnu se stal významnou atrakcí pro turisty. (14. srpna 2026)
Běžkařská show na Karlově mostě. Exhibice podpořila otevření registrací na slavný závod Jizerská 50, který se v únoru poběží pošedesáté. (14. srpna 2026)
Běžkařská show na Karlově mostě. Exhibice podpořila otevření registrací na slavný závod Jizerská 50, který se v únoru poběží pošedesáté. (14. srpna 2026)
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Působilo to místy až bizarně v tom kladném slova smyslu. Na jedné straně turisté a Pražané v tílkách a kraťasech, sem tam proběhl nějaký ten atlet v rámci tréninku – a na straně druhé lyžáky, zimní trikoty a náčiní běžkařů. Nad nimi majestátně shlíželo sousoší sv. Kosmy a Damiána se Salvátorem.

„Chtěli jsme to udělat trochu stylově a co je stylovějšího, než sníh na Karlově mostě?“ řekl reportérovi iDNES.cz Richard Valoušek z pořádající agentury. Sníh sem začali navážet v pátek ráno ještě za tmy.

„Oslovili jsme čtyři zimní stadiony v Praze. Je to sníh z rolby, tedy čistá voda. Postupně to roztaje, vlastně to bude tát celý den,“ dodal Valoušek.

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Turisté byli u vytržení. Někteří zkoušeli pravost sněhu, další se fotili, jiný udělal sněhuláka, děti se začaly koulovat. Až do odpoledne si tu lidé mohou půjčit běžky a v improvizované několik desítek metrů dlouhé stopě si zajezdit.

„Půjčíme běžky, startovní čísla, prostě vybavení. Máme tu desítky kousků starých lyží, lidé se tak nemusí bát, že je rozbijí,“ dodal Valoušek.

Bodlo by vám v těchto horkých dnech podobné sněhové zpestření?

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I s koulováním se tu počítá. Lidé si ale musí s testováním sněhu v srpnu pospíšit, protože prostě taje. „Budeme to tu hlídat, maximálně zítra to bude pryč,“ odhaduje Valoušek.

Promo slavnému závodu tu dělali současní i bývalí sportovci oblečení vesměs do retro kombinéz. Olympionička Sandra Schützová, někdejší mistr světa Martin Koukal, šermíř Jiří Beran či boxerský šampion Lukáš Konečný.

„Já jsem nadšenej. Kdy si můžeš projet na běžkách Karlův most,“ usmíval se běžec na lyžích Koukal. „Ale na objemovou přípravu je to příliš krátký a sprinter ze mě už nebude,“ dodal mistr světa z padesátky z roku 2003.

I bývalý mistr světa v boxu Konečný byl exhibicí nadšený. „Jizerskou jezdím často, v zimě na lyžích, v létě ji běhám. Když mi zavolali, abych si přijel zalyžovat v srpnu na Karlův most, řekl jsem si proč ne, bude to pr...,“ smál se v současné době ústecký regionální politik.

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A akce bavila i fleretistu Jiřího Berana, medailistu z olympiády v Paříži. Ten se na lyžích ukázal ve své šermířské uniformě. „Já miluju zimu a zimní sporty. Jezdím na běžkách i skialpech. V tomhle vedru je hezké, aby se tu lidi zchladili a těšili se na zimní sezonu, která bude doufám fajn. Stejně jako Jizerská padesátka,“ řekl.

Šedesátá Jizerská 50 a doprovodné závody se poběží příští rok v termínu 11. – 14. února. Právě dnes organizátoři spustili první vlnu registrací za nejvýhodnější ceny.

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