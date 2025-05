Třeštík zamával zasahujícím hasičům a za chvíli je fotil na svém legendárním balkonu

Spontánní akce netrvala déle než pár minut. V době, kdy během středečního poledne fotil Třeštík kampaň k divadelnímu festivalu, přijela pod jeho balkon v Kostelní ulici v Praze 7 hasičská jednotka.

Mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč redakci iDNES.cz potvrdil, že jednotka vyjela na místo kvůli zahoření digestoře jednoho z vedlejších bytů. „K uhašení došlo ještě před naším příjezdem. Na místě jsme pomocí termokamery prováděli kontrolu spalinové cesty, aby nedošlo k dalšímu zahoření,“ uvedl Řezáč.

Ve chvíli, kdy fotograf čekal na poslední doladění detailů focení, se rozhodl využít příležitosti a v mezičase požární kontroly a ukončení celého zásahu pozval šestici hasičů na svůj legendární balkon.

Tomáš Třeštík - poledne, fotíme kampaň na divadelní festival.



Herečka se zrovna líčila, když jsem si všiml, že je z ulice slyšet už nějakou dobu tlumenej hluk několika nastartovanejch aut.. Vylezl jsem na balkon, před domem tři hasičská auta a žebřík vytaženej na střechu sousedního domu.

Evidentně žádný drama, dole postávalo pár hasičů, několik policistů, občas se nějakej kolemjdoucí zastavil, zeptal se co se děje a když slyšel odpověď, nevzrušeně pokračoval dál. Po chvíli začal žebřík s... plošinou klesat. Vyfotil jsem si dva kluky, co stáli v koši, zamávali jsem si a něco na sebe zdvořilostně křikli.

Nakoukl jsem do ateliéru, herečka se stále líčila, hasiči si mezitím dole balili vercajk, smotávali jednu rozmotanou hadici a tak nějak čekali, co bude. Všimli si mě, znovu jsme na sebe zamávali, já ukázal palcem mahoru, jestli jako vše ok a oni ukázali palcem nahoru že jo, že vše ok. 733 28

„Seběhl jsem za nima dolu, jestli nemaj minutku, že bych si je chtěl vyfotit na balkoně. Že to je takovej můj projekt a bla bla.. Oni že jo, že ten balkon znaj, ale že to musí schválit šéf zásahu. On že pokud jsou s tím oni v pohodě, tak že klidně, že než se to celý ukončí, čas na to je. Takže kluci vyšli nahoru, řekli, že se s dovolením nebudou zouvat, prošli atelierem, pozdravili se s produkčním, herečkou a slečnou, co dělala makeup, postavili se na balkon, usmáli se do objektivu a zmizeli,“ popsal akci fotograf na síti.

Třeštík v rámci svého balkonového projektu fotí své návštěvy z řad známých osobnosti, ale také nenápadné hrdiny či lidi, bez nichž se naše civilizace neobejde – zmíněné hasiče nebo popeláře, kterého fotograf na svém balkonu zvěčnil v dubnu roku 2022.

tomastrestik - vracím se do bytu, ve dveřích domu se srazím s panem popelářem, co má v podpaždí dvě prázdné popelnice. Občas ho potkávám, pamatuju si ho, většinou se usmívá.

"Chcete nechat ty dvře zaháknutý?" ptá se mě.

"Klidně to odhákněte, díky!" odpovím.

"Tak jo."

"Hele, já mám vlastně takovej divnej blbej nápad, spěcháte?"

"Trošku."

"Já bych si Vás chtěl vyfotit u sebe na balkoně. Fotím si tam skoro každýho, takovej můj projekt, ale popeláře tam ještě nemám.."

"Cha, vy jste divnej. Který je to patro?"

"První, bude to minutka, dvě..."

"Tak jo. Mám s sebou vzít ty popelnice?"

"Asi bude stačit jedna.."

"Tak jdem? Chcete s ní pomoct?" zeptám se nejistě..

"Ne, byste se akorát zasral.."



Na balkóně si stoupne, usměje se, párkrát cvaknu..



Po ulici dole pod náma projíždí kuka vůz.

"Hele, támhe zrovna jedou kucí. Doufám, že mě neviděli, nevím, jak bych jim tohle vysvětlil, cha.." povídá.

"Tak hotovo, děkuju moc za Váš čas!"

"Jasný, ať se daří!"

"I Vám! Jak se vlastně jmenujete?"

"Milan."

"Tak ještě jednou díky Milane! Hezkej den!" oblíbit sdílet odpovědět uložit