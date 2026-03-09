Totožnost mrtvého z auta nalezeného pod hladinou rybníka určí analýza DNA

Autor: iDNES.cz, ČTK
  14:02aktualizováno  14:02
Totožnost mrtvého člověka nalezeného v neděli v potopeném autě při vypouštění rybníka v Kněžmostě na Mladoboleslavsku určí analýza DNA. Po voze i jeho majiteli, sedmadvacetiletém muži z České Lípy, pátrala policie od loňského července. Okolnosti úmrtí vyšetřují kriminalisté, cizí zavinění zatím vyloučili.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Budeme zadávat analýzu DNA, protože tělo bylo ve značném stadiu rozkladu a na místě nebylo možné osobu identifikovat, nicméně jde o vozidlo, které bylo v pátrání od července loňského roku,“ řekla mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk. (8. března 2026)
Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk. (8. března 2026)
Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk. (8. března 2026)
Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk. (8. března 2026)
14 fotografií

Výsledky analýzy DNA podle ní budou nejdříve za měsíc.

Auta v rybníce si v neděli ráno všiml náhodný kolemjdoucí, s jeho vytažením pomáhali kvůli množství bahna i policejní potápěči.

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk

Pohřešovaného muže naposledy viděli loni 3. července v autě Škoda Fabia RS v Mladé Boleslavi, kde pracoval. Pátrání policie vyhlásila den poté, kdy muž nedorazil domů do České Lípy.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Podzemí Staroměstské radnice čeká rekonstrukce. Vznikne nová expozice Strážci Prahy

Sklepení Staroměstské radnice

Praha chystá revoluci v podzemí. Prague City Tourism připravuje ve sklepeních Staroměstská radnice novou expozici Strážci Prahy s konceptem Průvodce 2.0. Návštěvníky čeká videomapping, projekce i...

Legendární Ikarus se vrací. Dopravní podnik testuje moderní elektrobus, zatím vozí jen beton

Ikarus na testování v Českých Budějovicích. Na snímku u vlakového nádraží....

Autobusy značky Ikarus si mnoho pamětníků spojuje s charakteristickým vzhledem a typickým zvukem motoru, který byl ještě v 90. letech běžnou součástí městské dopravy. Nyní se tato legenda vrací do...

9. března 2026

Díky vyššímu nájemnému opraví Brno-Vinohrady až 90 bytů ročně

ilustrační snímek

Sjednocování nájemného v obecních bytech v městské části Brno-Vinohrady zvýšilo její příjmy. Díky tomu může městská část rekonstruovat až 90 obecních bytů...

9. března 2026  14:04,  aktualizováno  14:04

Díky vyššímu nájemnému opraví Brno-Vinohrady až 90 bytů ročně

ilustrační snímek

Sjednocování nájemného v obecních bytech v městské části Brno-Vinohrady zvýšilo její příjmy. Díky tomu může městská část rekonstruovat až 90 obecních bytů...

9. března 2026  14:04,  aktualizováno  14:04

Vůz srazil cyklistu, který přejížděl obchvat Postřelmova. Na kole se tam nesmí

Osobní auto narazilo na obchvatu Postřelmova do cyklisty, který silnici...

Vážnou nehodu vyšetřují od víkendu policisté ze Šumperska, kde řidič osobního auta srazil na obchvatu Postřelmova cyklistu. Ten se za zatím nevyjasněných okolností pohyboval po silnici nečekaným...

9. března 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lidé s postižením žijí v komunitních domácnostech, budou tam samostatnější

Pro lidi se zdravotním postižením vybudovali v Semilech nové komunitní...

Důstojné zázemí v zástavbě města, které umožní běžný způsob života. Pro lidi se zdravotním postižením vybudovali v Semilech nové komunitní domácnosti. Cílem projektu je postupně nahradit...

9. března 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Kvůli novému mostu padne klubovna skautů. Stavět se začne v září

Budova bývalé vodárny na pravém břehu Sázavy dnes slouží jako klubovna skautů....

Dvacet let o tom ve Světlé nad Sázavou snili. Koncem letošního roku by se obyvatelé měli dočkat zahájení prací. Kraj Vysočina spolu s radnicí hodlá postavit druhý most přes řeku. Nacházet se bude...

9. března 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Co kus, to unikát. Dřevěná pera ze slavného Santiniho schodiště budou stát tisíce

Pero ze dřeva ze Santiniho schodiště

Bude to příběh, který propojí historii a umění se šikovností současnosti. Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec dá brzy do prodeje limitní počet psacích per vyrobených ze dřeva právě...

9. března 2026  15:22

Úpské rašeliniště v Krkonoších bude jedním z nejlépe sledovaných na světě

ilustrační snímek

Úpské rašeliniště na hřebenech Krkonoš se stane jedním z nejpodrobněji sledovaných rašelinišť na světě. Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) ve...

9. března 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

Břehy 2026: Nový festival v Opavě propojí hudbu, divadlo a výtvarné umění

ilustrační snímek

V Opavě vzniká nový multižánrový festival Břehy 2026. Svým jménem i široce rozkročených programem navazuje na pětadvacetiletou historii festivalu Další břehy,...

9. března 2026  13:30,  aktualizováno  13:30

Zdání o letošní zimě klamalo. Mapa republiky má nejméně sněhu za 25 let

Pracovníci Správy KRNAP měří sněhové pole Mapa republiky nad Modrým dolem v...

Na známé Mapě republiky na Studniční hoře v Krkonoších leželo začátkem března 4,8 metru sněhu. Jde o letošní maximum. V pětadvacetileté souvislé řadě měření se však zároveň jedná o nejnižší naměřené...

9. března 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Hendikepovaný čáp se dočká lepšího domova, lidé se složili na novou voliéru

Hendikepovaný čáp bez části nohy se v záchranné stanici při rezervaci Soos učí...

Hendikepovaný čáp, který před pěti lety na hnízdě v Chebu přišel o část nohy, už nebude muset žít v malém výběhu záchranné stanice v areálu přírodní rezervace Soos v Novém Drahově u Františkových...

9. března 2026  15:02

Letošní časný nástup jara se podobá rekordnímu před dvěma lety, uvedli vědci

ilustrační snímek

Letošní časný nástup jara se velmi podobá rekordnímu, který vědci zaznamenali před dvěma lety po nejteplejším únoru. Habry obecné dnes u Lanžhota na Břeclavsku...

9. března 2026  13:25,  aktualizováno  13:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.