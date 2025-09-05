Investice od Toyoty změní Kolín. Jsme rádi, že si nás vybrali, říká starosta

Zástupci společnosti Toyota ve středu oznámili, že se továrna v těsném sousedství Kolína stane jejím prvním evropským závodem, který bude vyrábět elektromobily. V jeho areálu kvůli tomu postaví novou linku pro bateriové vozy, lakovnu a svařovnu.
„Věděl jsem, že se o tento projekt musíme porvat a že nesmí skončit v žádném jiném státě. Několikrát jsme byli v Japonsku a evropském ústředí firmy v Bruselu,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).
Obchvat? Ideálně do deseti let
Vedení kolínské radnice předpokládá, že obří investice městu daleko víc přinese, než vezme. „O tomto plánu víme již delší dobu a vítáme ho. Ostatně jsme prostřednictvím kraje posílali Letter of Intent; tedy prohlášení o záměru, že ho považujeme za smysluplný. Jsme rádi, že si Toyota pro první evropský závod na elektromobily vybrala právě Kolín. Dává nám to jistotu, že tu bude vyrábět auta i v dalších letech,“ řekl pro iDNES.cz starosta Michael Kašpar.
Nárůst o 245 nových pracovních míst, s kterými Toyota počítá po rozšíření výroby, podle něj městská infrastruktura hravě zvládne.
„Ročně v Kolíně přibude asi pět set obyvatel a průběžně rozšiřujeme kapacity mateřinek i základních škol. Současně máme i dostatek městských bytů, z nichž zhruba tři sta poskytujeme právě zaměstnancům Toyoty,“ podotkl Kašpar.
Kolínská radnice již několik let vyjednává s krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) o výstavbě východního obchvatu města. Nyní je navíc zřejmé, že po zahájení výroby elektromobilů provoz do areálu automobilky ještě zhoustne. Přeložka by měla začínat na Šťáralce na silnici I/38, následně vést Starokolínskou a Třídvorskou ulicí a za vinickým kopcem se napojit na velký kruhový objezd v průmyslové zóně.
„Věřím, že když stát podpořil tak velkou investici do zdejší automobilky, pomůže nám i s obchvatem. Studii proveditelnosti, kterou hradí město, již máme téměř dokončenou. Kromě přesné trasy obchvatu nám ukáže například návrhy přemostění nebo majetkové a ekologické poměry v lokalitě. Pokud půjde vše dobře, mohl by stát do deseti let,“ prohlásil starosta Kašpar.
Zvýšení kriminality, kterou by teoreticky mohli do města přinést pracovníci ze zahraničí, se neobává. „I podle statistik vyplývá, že problémy s nimi nejsou. A měnit by se na tom nic nemělo,“ řekl Kašpar.
Od listopadu už jen hybridy
Podle informací iDNES.cz by měla výroba bateriových vozů v Kolíně začít v roce 2028. Přípravné práce se však již rozběhly. „Součástí investice je vybudování nových hal svařovny, lakovny a finální montáže baterií, se kterou jsme začali v létě. Kromě toho přibudou i logistické trasy. Závod se po výstavbě rozšíří o 21 tisíc na 172 tisíc metrů čtverečních,“ popsal změny mluvčí kolínské Toyoty Tomáš Paroubek s tím, že nábor nových zaměstnanců se již také postupně rozjíždí.
V současné době japonská automobilka v Kolíně vyrábí modely Yaris a Aygo X. V průběhu letošního roku se tu však budou montovat již pouze hybridní vozy. Na hybridní variantu plně přejde i model Aygo X, který se dosud v Kolíně vyráběl také v benzinovém provedení.
„Auta se spalovacími motory přestaneme vyrábět v listopadu, kdy už z linek budou sjíždět jen hybridní vozy,“ řekl iDNES.cz Paroubek.
Velkou radost z projektu, na který přispěje stát formou investiční pobídky částkou více než 1,5 miliardy korun, neskrývala ani hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN).
„Jsem fakt ráda, že tento projekt klapnul; je to velký krok dobrým směrem na všechny strany. Jde totiž o obrovský úspěch nejen pro kraj, ale pro celou Českou republiku. O strategickém rozvoji Toyoty jsme hovořili ihned po nástupu do vedení hejtmanství s velvyslancem Japonska. Kolínská automobilka navíc nedávno oslavila dvacet let působení v České republice, a tak je tato zpráva vlastně takovým dárkem,“ ocenila Pecková.
V uplynulém hospodářském roce, tedy od dubna 2024 do konce letošního března, vyrobila kolínská továrna přes 219 tisíc aut, z toho téměř 125 tisíc modelů Yaris. Více než polovinu produkce již tvořily vozy s hybridním pohonem. Tržby automobilky dosáhly 76,2 miliardy a zisk 2,96 miliardy korun.
13. února 2024