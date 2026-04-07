Poškozené trakční vedení na Smíchově zastavilo vlaky mezi Prahou a Radotínem

Omezení, které začalo po 5. hodině ranní, dopravce předpokládá do úterních 09:00.
„Provoz ve stanici Praha-Smíchov a v traťovém úseku Praha hlavní nádraží – Praha-Smíchov – Praha-Radotín je přerušen,“ uvedl dopravce.
Porucha trakčního vedení zastavila provoz vlaků přes Smíchovské nádraží
Několik ranních regionálních spojů mezi Prahou a Berounem musely České dráhy odřeknout. Rychlíky začaly jezdit odklonem přes Krč a nestaví ve stanici Praha-Smíchov.
Cestující mohou mezi hlavním nádražím a Smíchovem či ze smíchovského nádraží do Radotína využít linek MHD – metra, tramvají či autobusů, v nichž jim platí jízdenky na vlak.