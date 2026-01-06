V Tehově hoří hala na opravu traktorů, zásah komplikuje mrznoucí voda

Autor: sahu, ČTK
  8:12aktualizováno  8:12
V Tehově na Benešovsku hoří od brzkého rána hala určená k opravě traktorů, která patří místní střední odborné škole. Hasiči na místě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, jelikož plameny zachvátily objekt o rozměrech 15 krát 50 metrů. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora Fliegerové se v důsledku požáru již propadla střecha budovy.
Hasiči v Tehově na Benešovsku zasahují při požáru haly na opravu traktorů (6. ledna 2026) | foto: Hasiči Středočeského kraje

Požár byl nahlášen ve 4:42 ráno, přičemž plamenné hoření probíhalo zejména v prostorách střechy. Hasiči museli vést zásah z obou stran budovy i za využití výškové techniky.

Požár betlému v Kroměříži způsobili tři podnapilí mladíci. Hrozí jim pokuta

Kvůli propadlé konstrukci bylo na místo povoláno také pásové rypadlo ze záchranného útvaru. To poslouží k rozebrání zbytků objektu, aby se jednotky mohly bezpečně dostat dovnitř a dohasit všechna skrytá ohniska.

Na místě aktuálně zasahuje dvanáct jednotek hasičů, z nichž sedm je dobrovolných. Záchranné práce jim však v současné době výrazně komplikuje mrazivé počasí. Hasební voda totiž v místě zásahu velmi rychle namrzá, což vytváří nebezpečný terén a ztěžuje manipulaci s technikou.

V 07:13 dostali hasiči požár pod kontrolu, doplnila mluvčí.

