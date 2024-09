Traktor odtáhl od Vltavy maringotky převozníků, aby nepřekážely velké vodě

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Dnes se spolupracovníky odtahují za pomoci traktoru na bezpečná místa maringotky všech přívozů, aby nesnižovaly průtok koryta a netvořily překážku velké vodě. Pro urychlení akce jim PVK umožnilo projet cestou do Bohnic přes čističku odpadních vod na Císařském ostrově.

„Každá povodeň, co byla zatím v Praze, začala tak, že mapa limnigrafů (vodočtů) Povodí Vltavy signalizovala, že se přítoky zvyšují. Ale letos to bylo dlouho zelené, protože půda byla nakypřená, zoraná, přijala tu vláhu a vyschlé lesy zachytily ty první deště. Ale zkušení pracovníci Povodí Vltavy měli prognózu, která říkala, ze pršet bude hodně - a prší. Takže začali upouštět přehrady a tím zajistili dostatečný retenční prostor proto, aby v případě extrémních průtoků na Sázavě nebo Berounce dokázali průtok z Vltavy do Prahy zmenšit,“ říká Bergman.

S partou svých zaměstnanců také dopoledne vyrazili s plovoucím zařízením pontonů z pod Juditina mostu, kde vše přivazují a připravují na to, aby zařízení sloužící jako nástupiště mohlo dále stoupat s hladinou.

Na Vltavě v Praze je kvůli povodním zastavený lodní provoz, nejezdí ani přívozy. Všechny lodě museli majitelé přemístit do takzvaných ochranných přístavů.

Magistrát zprovoznil infolinku na čísle 800 100 000 v časech od 9:00 do 15:00 hodin. Linka bude sloužit Pražanům v krizové situaci související s hrozícími povodněmi.

Povodňová komise se opět sejde nejpozději v neděli v 10:30 hodin a upřesní veškerá opatření. I nadále podle předpovědí platí, že největším problém pro Prahu bude podle modelů přítok od Sázavy. Konkrétní situace bude záviset i na tom, jak přítoky vody do Vltavy ovlivní Berounka.