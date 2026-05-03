Událost se stala v sobotu kolem 14:00.
„Při traktoriádě došlo k nehodě, při které zemřelo dítě. Kriminalisté si převzali událost a prověřují ji pro podezření ze spáchání trestního činu usmrcení z nedbalosti a budou se zabývat veškerými okolnostmi,“ řekla Richterová. Více informací policie neuvedla.
|
Nezabrzděný traktor u Slaného zranil dítě, transportoval ho vrtulník
Na místě byl také záchranářský vrtulník. „Bohužel nezletilý pacient utrpěl natolik závažná zranění, že i přes snahu všech na místě zemřel. Lékař musel konstatovat smrt,“ řekla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.