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V Plzni se rodí tramvaje 52T určených pro Prahu
Autor: PID
V Plzni se rodí tramvaje 52T určených pro Prahu
Autor: PID
V Plzni se rodí tramvaje Škoda 52T určené pro Prahu. (červen 2026)
Autor: PID
V Plzni se rodí tramvaje Škoda 52T určené pro Prahu. (červen 2026)
Autor: PID
V Plzni se rodí tramvaje Škoda 52T určené pro Prahu. (červen 2026)
Autor: PID
V Plzni se rodí tramvaje Škoda 52T určené pro Prahu. (červen 2026)
Autor: PID
V Plzni se rodí tramvaje Škoda 52T určené pro Prahu. (červen 2026)
Autor: PID
V Plzni se rodí tramvaje Škoda 52T určené pro Prahu. (červen 2026)
Autor: PID
V Plzni se rodí tramvaje Škoda 52T určené pro Prahu. (červen 2026)
Autor: PID
První tramvaj 52T z druhé série vyrazila do pražských ulic ve čtvrtek 6. srpna 2026 v 15:04. Zajímavostí u tramvaje ev. č. 9521 je, že se byla předtím předvést v polské Vratislavi tamnímu dopravnímu podniku (plně v režii výrobce před převzetím DPP).
Autor: DPP