DPP získal miliardy z dotací. Nakoupí nové vozy, chystá pět trolejbusových tratí

Štěpánka Pavlína Borská
  13:02aktualizováno  13:02
Dopravní podnik hlavního města Prahy se chystá rozšiřovat tratě i vozový park. Z dotací na to získal sedm miliard korun. Aktuálně je objednáno dalších 31 tramvají 52T a v plánu je také výstavba pěti trolejbusových tratí. Na ně půjde 1,2 miliardy korun. DPP také nakoupí třicet bateriových trolejbusů.
Tramvaj Škoda ForCity Plus 52T při testech v pražském provozu. (2025)

Tramvaj Škoda ForCity Plus 52T při testech v pražském provozu. (2025) | foto: Petr Hejna (DPP)

Prvních sedm nových tramvají Škoda ForCity Plus 52T v hloubětínské vozovně....
Tramvaj Škoda ForCity Plus 52T při testech v pražském provozu. (2025)
Tramvaj Škoda ForCity Plus 52T při testech v pražském provozu. (2025)
Tramvaj Škoda ForCity Plus 52T při testech v pražském provozu. (2025)
59 fotografií

Dopravní podnik (DPP) tento nový typ postupně nakupuje, aby mohly jezdit po naplánovaných tratích.

Ještě letos jich přibude dalších dvacet a za dva roky by mělo město mít k dispozici 71 nových tramvají. „Velká většina je na rozvoj tramvajové dopravy a část je na obnovu vozového parku,“ řekl technický ředitel DPP – Povrch Jan Šurovský.

OBRAZEM: 20 let v provozu. Tramvaje Škoda 14T časem změnily interiér i exteriér

Na už 20 dodaných tramvají čerpal DPP dotace EU z Národního plánu obnovy ve výši 1,7 miliardy korun bez DPH. Na další objednané tramvaje přispělo ministerstvo životního prostředí 3,7 miliardy korun bez DPH z programu TRANSGov.

DPP bude s nákupy 52T pokračovat i v následujících letech. S výrobcem Škoda Group v roce 2024 uzavřel rámcovou smlouvu na nákup celkem 200 tramvají 52T. DPP zbývá zaplatit ještě dalších 129 předobjednaných vozů. Na ně dosud dotace nezískal.

Kudy povedou nové tratě

Nejprve se na začátku dubna otevře Dvorecký most, který minulý týden prošel zátěžovou zkouškou. Kvůli tomu téměř čtvrtina tramvajových linek změní své trasy.

Na jaře 2027 se na Jarově prodlouží trať tramvaje číslo 5. O něco později v létě by se měly tramvaje vrátit na horní část Václavského náměstí, konkrétně tudy budou projíždět čísla 6, 14 a 29. Zastávky budou mít uprostřed náměstí a u sochy sv. Václava.

Na konci roku 2027 budou koleje ležet na strahovském kopci. Z Malovanky po nich mají jezdit nové tramvaje 28 a 29. Tramvaj číslo 13 doveze cestující na jaře 2028 do Malešic. Stejně tak tam budou zajíždět linky 15 a 16. Na jaře 2028 povede trať až na Nové Dvory, dosud končí na Libuši.

PŘEHLEDNĚ: Nejen tramvaje na Václaváku. Do tří let v Praze přibude šest nových tratí

V Praze se postupně znovu zabydlují i trolejbusy. Jejich provoz skončil před padesáti lety, návrat slavily až loni. Tehdy nahradil trolejbus číslo 59 autobusy 119 na trase z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla. Další trolejbusy s číslem 58 jezdí z Palmovky do Miškovic.

Podle Šurovského se osvědčily. „Všech 20 vozů jezdí. Měli jsme tam vůz, který v minulém roce ujel více než 80 tisíc kilometrů, to jsou nepředstavitelně vysoká čísla. Jiný vůz v prosinci ujel více než 10 tisíc kilometrů. Jsem přesvědčen, že linka 59 je v podstatě nejvýkonnější trolejbusová linka v naší zemi,“ sdělil Šurovský.

Trolejbusem na Strahov

Na výstavbu pěti trolejbusových tratí půjde 1,2 miliardy korun ze zmíněných evropských fondů. Elektrifikace autobusové linky 176 z Karlova náměstí na Strahov začala loni v květnu. Souběžně s ní probíhá elektrifikace autobusové linky 131 z Bořislavky přes Hanspaulku na Hradčanskou. Také autobusy 137 na trase od zastávky U Waltrovky na Na Knížecí nahradí bateriové trolejbusy.

„Všechny tři tratě budou dokončeny společně, a to v červnu. Je to zároveň nejzazší termín, do kterého musejí být hotové kvůli dotacím,“ vysvětlil Šurovský s tím, že se do toho počítají už hotové tratě linek 58 a 59.

Turecké trolejbusy pro Prahu jako potenciální problém. Nižší cena se může prodražit

DPP souběžně s elektrifikací nakupuje trolejbusy. „Třicet objednaných bateriových trolejbusů bude postupně nasazováno do provozu během první poloviny letošního roku,“ uvedl radní pro dopravu Jaromír Beránek.

Na konci prosince se ale zasekl tendr na dalších 180 trolejbusů. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže miliardovou zakázku zrušil a DPP musí výběrové řízení vypsat znovu.

Do ulic vyjely loni také první elektrobusy. Zatím jich cestující mohou potkat osmnáct na linkách číslo 154, 159, 185, 213, okrajově také na 126, 133, 173, 175, o víkendech navíc na 124 a 207. Město investuje do tramvají a trolejbusů kvůli snižování emisí. Loni se díky trolejbusům ušetřilo 742 tisíc litrů nafty a do ovzduší se nevypustilo 1 990 tun CO2.

DPP objednal dalších 31 tramvají Škoda 52T, nasadí je na nových tratích

Na nákup nových vozů a výstavbu trolejbusových tratí podnik čerpal nebo má schválené evropské dotace v celkové výši zhruba 6,64 miliardy korun. Praha počítá s tím, že celkově letos do dopravy investuje 10,4 miliardy korun.

„Uvědomme si, že na dopravu jdou vysoké miliardy. Ročně to je 25 miliard provozních a 10 miliard investičních. Je to třetina pražského rozpočtu,“ podotkl radní pro finance Zdeněk Kovářík.

Nová tramvaj

Škoda 52T ze zkušebního provozu s cestujícími v rámci procesu homologace.

Nízkopodlažní a klimatizovaná 52T má širší uličky pro cestující než jiné modely. Do vozu se vejde 243 cestujících. Sedět mohou na 70 měkčených sedačkách potažených červenou koženkou. V současnosti jezdí po Praze 20 těchto tramvají.

Autobusy na Vítězném náměstí spoří čas na kolejích

Autobusy pražské MHD projíždějí od listopadu 2025 Vítězným náměstím rychleji. Nově mohou využívat tramvajové koleje přímo středem okružní křižovatky, což jim umožňuje vyhnout se kolonám na příjezdech od Podbaby i od Prašného mostu. Podle dat ze sledování polohy vozidel se díky úpravě podařilo snížit zpoždění zejména ve špičkách, kdy je doprava brzděna regulací vjezdů do tunelového komplexu Blanka.

Tramvaj Škoda ForCity Plus 52T při testech v pražském provozu. (2025)
Prvních sedm nových tramvají Škoda ForCity Plus 52T v hloubětínské vozovně. (2025)
Tramvaj Škoda ForCity Plus 52T při testech v pražském provozu. (2025)
Tramvaj Škoda ForCity Plus 52T při testech v pražském provozu. (2025)
59 fotografií

V průměru projede každý autobus Vítězným náměstím zhruba o jednu minutu rychleji. Ve všední den zde na 14 linkách projede 1 059 autobusových spojů Pražské integrované dopravy, které tak denně ušetří v souhrnu 762 minut, tedy téměř 13 hodin provozního času.

Vyrovnat pantografy, dotáhnout a připojit troleje. Práce na Dvoreckém mostu finišují

Největší zpoždění se dříve tvořila v odpolední špičce ve směru od Podbaby, kde jezdí například linky 107, 116, 147, 160, 340, 350 nebo 355. „Každý spoj zde v tomto období díky jízdě po tramvajových kolejích středem náměstí šetří průměrně 99 sekund. V ranní špičce je průměrná časová úspora pro autobusy ve směru od Podbaby 60 sekund,“ řekl Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která má na starosti organizaci MHD v Praze.

Dvojnásobné zrychlení

Zlepšení zaznamenaly také linky 143, 149 a 180 ve směru na Prašný most, kde se průjezd zkrátil v průměru o 55 sekund ráno a o 51 sekund odpoledne.

Výrazně se snížilo i zpoždění nejproblematičtějších spojů. U deseti procent nejvíce opožděných autobusů kleslo průměrné zpoždění ve směru od Podbaby z 8,7 na 3,5 minuty, ve směru na Prašný most pak ze čtyř na dvě minuty. Úseky mezi Dejvickou, Prašným mostem a Nádražím Podbaba tak autobusy projíždějí zhruba dvakrát rychleji.

Dvorecký most řádně zahýbá MHD v Praze. Tramvaje změní trasy, přibude autobus

Úpravy spočívají především v umožnění průjezdu autobusů po kolejích středem Vítězného náměstí. Změny zahrnují přesun vyhrazeného pruhu v ulici Jugoslávských partyzánů, zúžení výjezdu do Evropské ulice a vedení autobusů po kolejích i ve Svatovítské, kde nově zastavují v tramvajové zastávce. Podle dopravního podniku nemají opatření negativní dopad na ostatní dopravu.

V Praze finišuje stavba Dvoreckého mostu, připojují ho na tramvajové troleje (leden 2026)

27. ledna 2026

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Třetí primátor za tři roky. V Havířově zasedají zastupitelé, Baránek skončí

Na mimořádné schůzi se zastupitelé budou zabývat výměnou na postu primátora....

Havířovští zastupitelé na mimořádném zasedání projednávají návrh výměny primátora. Tím je od prosince 2024 Ondřej Baránek z hnutí ANO. Politik čelí obvinění v souvislosti s pronajímáním havířovských...

28. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  15:39

Budějovické městské byty? Je to drahé, hledáme investora, říká radnice

Pozemky, kde dříve stávala kasárna, v českobudějovických Čtyřech Dvorech by...

České Budějovice už roky plánují výstavbu přes tří stovek městských bytů. Ty mají stát v areálu bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech. Ale nyní radnice hledá zase jinou formu financování. Akce za...

28. ledna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Lovosice udělají v bývalém hotelu 30 bytů, ze sálů bude jídelna pro stovky žáků

Budova bývalého hotelu Lev v centru Lovosic. (červenec 2025)

Téměř třicet nových bytů vznikne z původního lovosického hotelu Lev, který koncem minulého roku odkoupilo město. Díky vybavené kuchyni a prostorám zkolaudovaným pro stravování objekt navíc poslouží...

28. ledna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Učitel, který osahával spící studentku, na škole končí. Akce s dětmi ale povede dál

ilustrační snímek

Šestašedesátiletý pedagog chebského gymnázia, který i po pravomocném odsouzení za sexuální útok na studentku setrvával na místě učitele, nakonec ze školy odejde. Dnes o tom informovala mluvčí...

28. ledna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vědci zjistili, že oteplování omezuje vývoj parazitoidů jako drobné vosičky

ilustrační snímek

Vědci zjistili, že oteplování omezuje vývoj takzvaných parazitoidů. Mezi ně patří například drobné vosičky, které dokáží přirozeně regulovat populaci hmyzu....

28. ledna 2026  13:56,  aktualizováno  13:56

Policisté pátrají po muži z Buštěhradu, jde o psychiatrického pacienta

ilustrační snímek

Policisté pátrají po třiadvacetiletém muži z Buštěhradu, jde o psychiatrického pacienta. V úterý odešel z domova a dnes nepřišel do školy. Jeho poslední pohyb...

28. ledna 2026  13:53

Všechno nejlepší. Pětičlánková tramvaj Škoda 14T slaví na pražských kolejích kulaté jubileum

Škoda 14T

Částečně nízkopodlažní pětičlánková tramvaj Škoda 14T byla v Praze uvedena do zkušebního provozu s cestujícími přesně před 20 lety, 28. ledna 2006. Patří mezi perspektivní vozy, s jejichž provozem se...

28. ledna 2026  15:27

Poradí odborník, pak i obyvatelé. Pardubice řeší podobu nábřeží Labe a Chrudimky

Pardubice plánují studii přestavby nábřeží Václava Havla a dalších okolních...

Pardubičtí radní vybrali odborníka, který jim poradí, jak nejlépe využít břehy Labe a Chrudimky. Zakázku získal architekt Tomáš Jiránek, který stojí třeba za úspěšnou přeměnou Tyršových sadů.

28. ledna 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

NSS: Koridor pro D52 u Mikulova byl v územním plánu vymezen správně

ilustrační snímek

Koridor pro plánovanou dálnici D52, která má propojit Brno s Vídní, byl územním plánem u Mikulova vymezen správně. Rozhodl o tom Nejvyšší správní soud (NSS),...

28. ledna 2026  13:39,  aktualizováno  13:39

Rozhodnutí hejtmana Grolicha kandidovat do Senátu považuje Zitterbart za logické

ilustrační snímek

Rozhodnutí jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) kandidovat na podzim do Senátu v obvodu Vyškov vnímá stávající senátor Karel Zitterbart (za STAN)...

28. ledna 2026  13:37,  aktualizováno  13:37

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Historické hale u Vaňkovky v Brně chce nový nájemce vrátit jméno Wannieck

ilustrační snímek

Novým nájemcem historické haly u nákupního centra Galerie Vaňkovka v Brně bude spolupořadatel Plesu jako Brno Bedřich Snášel. Nájemní smlouva současné Fait...

28. ledna 2026  13:31,  aktualizováno  13:31

Děti a teenageři mluvili o klimatu na akademické půdě. Konference Změňme klima přivedla 200 mladých lidí na VŠE

28. ledna 2026  15:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.