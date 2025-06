„Nové tramvaje budou vypravovány z nové hloubětínské vozovny. Proto jsme museli zvolit trasu, na kterou bude odsud moct pohodlně vyrážet,“ vysvětluje Jan Šurovský, místopředseda představenstva a technický ředitel Dopravního podniku Praha (DPP) – Povrch.

Trasu dopravní podnik zvolil také proto, že je poměrně dlouhá a tramvaj na ní snáze najede 20 tisíc kilometrů potřebných pro dokončení testování.

Vzhledem k tomu, že už nyní bude omezená jízdním řádem, měla by tuto vzdálenost najezdit za zhruba tři měsíce. Navíc je na trase také prudké stoupání a klesání a některá úzká místa, což prověří funkčnost vozidla.

Jezdit v ulicích zatím bude jen toto jediné vozidlo, byť dopravní podnik má pro testování zaregistrované celkem čtyři. Na dalším probíhají ještě další zkoušky a DPP na nich navíc potřebuje zaučovat řidiče.

„Seznámit se s novým typem tramvaje musí zhruba dva tisíce lidí,“ popisuje Šurovský.

10. dubna 2025

Tramvaj je stoprocentně nízkopodlažní, takže může bez pomoci nastoupit úplně každý od vozíčkářů po maminky s kočárky. Navíc je uvnitř velmi prostorná. Na rozdíl od jiných modelů nemá úzké spojovací uličky, kterými projde maximálně jeden člověk, a to jen pokud v uličce nikdo nestojí. Vejít by se do vozu mělo 243 lidí, míst k sezení v ní je 70.

Mnohem širší jsou i panely zobrazující trasu. Každá z nových tramvají je klimatizovaná a poměrně tichá.

„Sedačky jsou zase po delší době měkčené,“ sděluje Šurovský. Potažené jsou červenou koženkou, což je příjemný kompromis mezi tvrdým plastem a polstrováním, které je náročné na čištění.

To nejlepší z předchůdců

Z technologických inovací nebudou těžit pouze pasažéři, ale i další účastníci provozu. Tramvaj má totiž moderní protikolizní systém. Ten umí využívat kamery a mapy uložené v paměti, díky čemuž si tramvaj dokáže vytvářet virtuální jízdní tunel, ve kterém umí detekovat překážky s přesností na deset centimetrů. Následně varuje řidiče a aktivuje nouzovou brzdu.

Čelo vozu je navíc navržené tak, aby chodce při případné srážce nestáhla tramvaj pod sebe, ale místo toho jej odstrčila stranou.

„Tramvaj 52T v sobě kombinuje to nejlepší z modelů 14T a 15T, a zároveň už nemá jejich nedostatky,“ uzavírá Šurovský.