Dvojice chlapců ve věku 15 a 14 let si chtěla vyzkoušet noční jízdu mezi vozy tramvají. Ve stanici naskočili na spřáhlo a nechali se vézt až do Vinohrad, zatímco je natáčela kamarádka. Výtržníků si nakonec všiml i řidič tramvaje a odehnal je, tím však pro děti nebezpečná zábava neskončila.
„Když jim jejich záměr řidič tramvaje číslo 11 překazil a zavolal strážníky, odjeli na spřáhle té protijedoucí,“ uvedla policejní mluví Jiřina Ernestová. Mladíci ‚přeskočili‘ na tramvaj číslo 16 a odjeli směrem do ústředních dílen Dopravního podniku. Jejich následný zběsilý úprk zaznamenaly městské kamery, čehož využili pražští strážníci.
„Vyslaná hlídka našla osoby odpovídající popisu u vstupu do metra ve Vinohradské ulici,“ popsala Ernestová. Tam si školáky převzali přivolaní rodiče,“ dodala.
Strážníci případ oznámili Policii ČR i orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). „Přestupkové jednání bude řešit příslušný správní orgán,“ uzavřela mluvčí.