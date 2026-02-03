VIDEO: Školáci se vozili na spřáhle tramvaje, riskantní zábavu natočily kamery

Autor: tami
  10:32aktualizováno  10:32
Nebezpečný způsob jízdy městskou hromadnou dopravou si 31. ledna vybrali dva chlapci v Praze. Před odjezdem tramvaje naskočili na její spřáhlo a nechali se vézt, zatímco je natáčela kamarádka. Strážníci výtržníky vystopovali a následně předali rodičům. Případ bude mít dohru u sociálky.

Dvojice chlapců ve věku 15 a 14 let si chtěla vyzkoušet noční jízdu mezi vozy tramvají. Ve stanici naskočili na spřáhlo a nechali se vézt až do Vinohrad, zatímco je natáčela kamarádka. Výtržníků si nakonec všiml i řidič tramvaje a odehnal je, tím však pro děti nebezpečná zábava neskončila.

„Když jim jejich záměr řidič tramvaje číslo 11 překazil a zavolal strážníky, odjeli na spřáhle té protijedoucí,“ uvedla policejní mluví Jiřina Ernestová. Mladíci ‚přeskočili‘ na tramvaj číslo 16 a odjeli směrem do ústředních dílen Dopravního podniku. Jejich následný zběsilý úprk zaznamenaly městské kamery, čehož využili pražští strážníci.

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

„Vyslaná hlídka našla osoby odpovídající popisu u vstupu do metra ve Vinohradské ulici,“ popsala Ernestová. Tam si školáky převzali přivolaní rodiče,“ dodala.

Strážníci případ oznámili Policii ČR i orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). „Přestupkové jednání bude řešit příslušný správní orgán,“ uzavřela mluvčí.

