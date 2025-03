Známý domov pro nové tramvaje. Dopravní podnik otevřel vozovnu v Hloubětíně

Šest let po odstřelu zchátralé střechy tak má DPP opět k dispozici sedm vozoven. Kromě Hloubětína jsou ještě v Kobylisích, Motole, Strašnicích, Vokovicích, na Žižkově a Pankráci.

Otevřením vozovny končí některé komplikace, které způsobil její výpadek z tramvajové sítě. „Zprovoznění nové vozovny Hloubětín má pro DPP dva důležité pozitivní aspekty. Končí bezmála šestiletý exil kolegů, kteří se bez ohledu na roční období a počasí museli starat o hloubětínské tramvaje dočasně odstavené pod širým nebem na velkokapacitním kolejišti v Ústředních dílnách v Hostivaři,“ popisuje Ladislav Urbánek, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Druhým pozitivem je výrazné zkrácení tzv. jalových kilometrů při vypravování a zatahování jednotlivých spojů,“ dodává. Dojezdy do vzdálenějších vozoven dosud řidičům prodlužovaly pracovní dobu, takže kromě zbytečně najetých kilometrů tramvají to pro DPP znamenalo i vyšší výdaje na mzdy.

Z Hloubětína bude dopravní podnik od sobotního rána vypravovat většinu tramvají na linkách 7, 8, 12, 17 a 31. Změny nicméně nebudou mít vliv na jízdní řády.Úleva pro jih Prahy

Nové depo je navíc vzhledem k postupnému rozvoji celé tramvajové sítě nezbytné i do budoucna. „Dokončení modernizace vozovny Hloubětín přichází právě včas. Máme v ruce stavební povolení na nové tratě Počernická, Malovanka – Strahov, Olšanská – Habrová nebo Libuš – Nové Dvory,“ vypočítává náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib.

Vedle toho se navíc už staví prodloužení tramvajové tratě z Václavského náměstí na Vinohrady a chystá se vytvoření tramvajového okruhu, který bude zahrnovat i rozestavěný Dvorecký most.

Vozovna v tomto případě poslouží i přesto, že žádné ze zmiňovaných rozšíření se netýká jejího okolí. Nové tratě totiž budou vytěžovat jiné vozovny, s jejichž rajonem Hloubětín sousedí.

Zkáza staré vozovny Přestože původní hloubětínská vozovna byla tou nejmladší ze sedmi, které dopravní podnik využívá, musela jít před pár lety k zemi. Střechu vozovny v srpnu roku 2019 odstřelilo přes devět stovek náloží a výbuch trval deset vteřin. Odstřelená střecha haly na odstavování a údržbu tramvají z roku 1951 byla totiž v havarijním stavu, přičemž závady zde dopravní podnik objevil už v roce 2013. Důvodem, proč stavba vydržela jen takto krátkou dobu, byla volba nekvalitního materiálu. Původně měla mít střecha ocelovou konstrukci. Po 2. světové válce ale bylo tohoto materiálu nedostatek, a tak místo toho vznikla železobetonová skořepinová konstrukce, navíc o tloušťce pouhých 5 centimetrů.

Jde například o Pankrác, Žižkov nebo Strašnice, které se budou čím dál více muset orientovat na jih města a hloubětínská vozovna bude muset v budoucnu obsluhovat severní části jejich spádové oblasti.

Už delší dobu navíc DPP uvažuje o vybudování vozovny také v Braníku. V současné době se na magistrátu řeší přidělení peněz na zahájení tohoto projektu.

Hlavní halou hloubětínské vozovny vede 22 kolejí. Rozdělená je na část pro odstavení, kam se vejde až 61 tramvají a část pro údržbu s kapacitou až 12 článkových vozů. Modernizována byla také původní hala denního ošetření, ze které zůstal skelet. Celý areál je vybudován jako udržitelný. Na střeše nové haly jsou solární panely, které vozovna využije pro svůj vlastní provoz.

O vytápění se starají tepelná čerpadla, k mytí tramvají budou pracovníci používat dešťovou vodu, kterou bude zachytávat nově vybudovaná retenční nádrž o objemu 310 kubíků.

Nové a tiché tramvaje

Právě hloubětínská vozovna se stane domovem zcela nového typu tramvají od společnosti Škoda Group. Jejich podobu firma představila už začátkem letošního roku a první vozy Škoda For CityPlus 52 T by do Prahy měly dorazit už v průběhu dubna.

„Bude zde probíhat jejich oživování po návozu z výroby, vypravování na zkušební jízdy i následně do pravidelného provozu,“ popisuje Jan Šurovský, místopředseda představenstva a technický ředitel DPP Povrch.

Do konce roku by Škoda měla dodat prvních dvacet vozů, dalších dvacet pak přivezou v příštím roce, jelikož DPP si jich dosud závazně objednal čtyřicet. Celkem jich ale má Praha možnost nakoupit až dvě stovky.

Nové vozy by měly být tiché, klimatizované, nízkopodlažní a s pokročilým protikolizním systémem. Systém zabraňující srážkám bude využívat kamery a mapy uložené v paměti.

Díky této technologii si tramvaj dokáže vytvářet virtuální jízdní tunel, ve kterém dovede detekovat překážky s přesností na deset centimetrů. Následně varuje řidiče a aktivuje nouzovou brzdu. Navíc je čelo vozu navržené tak, aby chodce při případné srážce nestáhla tramvaj pod sebe, ale místo toho jej odstrčila stranou.