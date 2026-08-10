Sotva se vrátí na most Legií a Národní třídu, bude bez tramvají další část Prahy

Provoz tramvají z Újezda přes most Legií, Národní třídu do Spálené na uzel s Lazarskou se vrátí od prvního nočního výjezdu na úterý.
Dopravní podnik během tří týdnů kvůli opravě trati odklonil v centru celkem dvanáct denních a nočních linek.
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Most u Národního divadla bude tři týdny bez tramvají, dvanáct linek čeká odklon
Vyměnil opotřebenou část kolejové konstrukce v křižovatce Spálené a Lazarské ulice (ve směru od Národní), dále kolejové oblouky u obchodního domu Máj, kde také vybudoval dva nové mazníky. Na trať se sem vrátí celkem 12 denních a nočních linek, náhradní doprava nebyla zavedena.
Výměna panelů po 36 letech
Sotva ale tato výluka skončí, začne další o pár kilometrů vedle v Nuslích. Hned od úterý nepojedou tramvaje mezi Náměstím Bratří Synků a Spořilovem. Důvodem je oprava trati v Chodovské ulici. Výluka potrvá do 28. srna
Linky 4, 11, 24, 95 a 96 pojedou po změněných trasách, dopravní podnik zavede náhradní autobusové linky X11, X24 a X96.
„DPP v rámci své poslední rozsáhlejší akce realizované o letošních letních prázdninách v tramvajové síti provede repanelizaci dožívající tramvajové tratě v Chodovské ulici v úseku od křižovatky s ulicí U Plynárny po most přes Botič,“ uvedl mluvčí podniku Daniel Šabík. Jde o úsek, v němž předchozí repanelizaci provedli před 36 lety.
Součástí oprav bude také výměna opotřebených kolejnic v oblouku z Chodovské ulice k obratišti Spořilov, opraví také povrchy tratě v celém vyloučeném úseku, tj. v Nuselské ulici a v ulici U Plynárny.
Od úterý až do neděle vždy mezi 8. a 16. hodinou bude souběžně výluka tramvají také v úseku Náměstí Bratří Synků – Vozovna Pankrác / Pankrác. Příčinou je modernizace výhybek v křižovatkách Nuselské ulice s Vladimírovou a Na Zámecké.
Během této výluky budou linky 18 a 19 jezdit odklonem, DPP zavede náhradní autobusovou dopravu X18. V místech prací bude omezený průjezd osobní automobilové dopravy
Oprava v Chodovské ulici je poslední rozsáhlejší akcí na pražské tramvajové síti během letošních letních prázdnin.