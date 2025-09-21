Koněspřežka v čele. Praha slaví 150 let MHD, metropolí projel průvod tramvají

Autor: svm, ČTK
  15:02aktualizováno  15:02
Historickým centrem Prahy se projel průvod historických tramvajových vozů při příležitosti oslav 150. výročí hromadné dopravy v Praze. Pražský dopravní podnik (DPP) nasadil 40 ikonických tramvají z různých historických období. Průvod vedla koněspřežka z dob rakousko-uherské monarchie.

Akce odstartovala během dopoledne výstavou všech zúčastněných vozů v Sokolovské ulici mezi zastávkami Urxova a Invalidovna. V 11:00 se tramvaje vydaly na zhruba 12 kilometrů dlouhou cestu.

K vidění byly vozy od nejstarších dochovaných modelů z časů Rakousko-Uherska až po nejmodernější typy současnosti, DPP o tom informoval ve své tiskové zprávě.

Jízdenky do jednotlivých vozů se prodávaly od 5. září, vyprodané byly už o několik dní později.

Praha slaví 150 let MHD, metropolí projel průvod tramvají (21. září 2025)
Praha slaví 150 let MHD, metropolí projel průvod tramvají (21. září 2025)
Praha slaví 150 let MHD, metropolí projel průvod tramvají (21. září 2025)
Praha slaví 150 let MHD, metropolí projel průvod tramvají (21. září 2025)
Praha slaví 150 let MHD, metropolí projel průvod tramvají (21. září 2025)
15 fotografií

Kolonu vedl muzejní vůz koňské dráhy, tažený koňmi – stejně jako při svém pražském debutu v roce 1875. Za ním se seřadily další spoje: od dvounápravových historických „motoráků“, přes legendární „téčka“ a „káčka“, až po nízkopodlažní vozy současnosti.

Divákům se představila i nejnovější tramvaj 52T, jejíž první dodané kusy by měl dopravní podnik v blízké době nasadit do plného provozu. Některé stroje absolvovaly celou trasu, jiné se připojily jen na její části.

Prostornější, s koženkovými sedačkami. Svezli jsme se novou pražskou tramvají

Trasa průvodu vedl z Urxovy ulice přes Florenc na náměstí Republiky, poté přes Štefánikův most na nábřeží Edvarda Beneše. Odtud vozy zamíří přes Mánesův most k Národnímu divadlu, pak přes Vodičkovu na Senovážné náměstí, kde se odpojila koněspřežka. Zbylé vozy následně zamířily přes Florenc, Těšnov a Vltavskou na Letnou, průvod skončil ve dvě hodiny odpoledne ve smyčce na Špejcharu.

V souvislosti s akcí došlo k dočasným omezením tramvajového i automobilového provozu podél trasy. Dopravní podnik cestujícím doporučoval využívat zejména metro.

Zažila i zrušení pro nezájem. Poslední tramvaj na Staromáku byla jednička

Tramvaj je nejstarším druhem městské hromadné dopravy v Praze, první vozy tažené koňmi začal provozovat belgický podnikatel Eduard Otleta 23. září 1875. Vozily cestující od Národního divadla do Karlína, následně přibylo pět dalších tratí.

První elektrické tramvaje se pak v pražských ulicích objevily v roce 1891, kdy začala fungovat Křižíkova dráha mezi Letnou a Stromovkou, která vznikla jako dočasný projekt při příležitosti Zemské jubilejní výstavy. V roce 1902 byla zrušena, od roku 1896 nicméně již jezdila první Křižíkova komerční elektrická dráha, která vedla od současného Masarykova nádraží přes Karlín do Libně a Vysočan.

Redakce magazínů iDNES.cz Technet při příležitosti výročí zahájila v neděli seriál Praha z tramvaje, který popisuje historii jednotlivých linek pražských tramvají.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Technologie sítí pro všechny scénáře, urychlení pro větrnou a solární energii

21. září 2025  16:07

Sochy z 18. století se vrátí na Horu Matky Boží po téměř 40 letech

Sochy z první poloviny 18. století se po téměř 40 letech vrátí na Horu Matky Boží na Hedči na Orlickoústecku. Vlivem dějinných událostí byly přemístěné do...

21. září 2025  14:20,  aktualizováno  14:20

Iniciativa na sítě podle scénářů stimuluje rozvoj větrné a solární energie

21. září 2025  15:43

Kriminalisté v Ústí nad Labem objevili varnu pervitinu, zadrželi sedm lidí

Varnu pervitinu objevili kriminalisté v Ústí nad Labem v rodinném domě v Neštěmicích, upozornili na ni sousedé. Při razii pak policie zadržela sedm lidí,...

21. září 2025  13:57,  aktualizováno  13:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Koněspřežka v čele. Praha slaví 150 let MHD, metropolí projel průvod tramvají

Historickým centrem Prahy se projel průvod historických tramvajových vozů při příležitosti oslav 150. výročí hromadné dopravy v Praze. Pražský dopravní podnik (DPP) nasadil 40 ikonických tramvají z...

21. září 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Poblíž zastávky v Zelenči vlak srazil a zabil člověka, provoz byl zastavený

Poblíž zastávky v Zelenči u Prahy vlak dnes dopoledne srazil a zabil člověka, provoz na trati mezi Zelenčí a Prahou byl zastavený, řekla ČTK policejní mluvčí...

21. září 2025  13:18,  aktualizováno  13:18

Huawei přináší 4+10+N inteligentních řešení pro malé a střední podniky na překonání poslední míle do inteligentního světa

21. září 2025  14:56

Muže u Běchovic srazil vlak, na železnici v neděli zemřeli už tři lidé

Na železnici v neděli zemřeli již tři lidé. Zatím poslední obětí je muž, kterého kolem poledne srazil vlak v Praze mezi Libní a Běchovicemi. Řekl to mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs. Provoz...

21. září 2025  13:52,  aktualizováno  14:42

Finalistky 22. ročníku cen Stevie® pro ženy v podnikání vyhlášeny

21. září 2025  14:18

U Krouny na Chrudimsku zemřel cyklista, na silnici I/34 se střetl s autem

Při páteční dopravní nehodě na silnici I/34 mezi obcemi Krouna na Chrudimsku a Borová na Svitavsku zemřel cyklista. Střetl se s osobním autem. ČTK to dnes řekl...

21. září 2025  11:46,  aktualizováno  11:46

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 33 067 volných pozic

Dny NATO: Pandur, F-35. TADEAS, Harrier, B-52 – a lidé. Hodně lidí

21. září 2025  13:26

Tramvajový průvod – 21. září 2025 - 150 let MHD v Praze.

vydáno 21. září 2025  13:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.