Koněspřežka v čele. Praha slaví 150 let MHD, metropolí projel průvod tramvají

Akce odstartovala během dopoledne výstavou všech zúčastněných vozů v Sokolovské ulici mezi zastávkami Urxova a Invalidovna. V 11:00 se tramvaje vydaly na zhruba 12 kilometrů dlouhou cestu.
K vidění byly vozy od nejstarších dochovaných modelů z časů Rakousko-Uherska až po nejmodernější typy současnosti, DPP o tom informoval ve své tiskové zprávě.
Jízdenky do jednotlivých vozů se prodávaly od 5. září, vyprodané byly už o několik dní později.
Kolonu vedl muzejní vůz koňské dráhy, tažený koňmi – stejně jako při svém pražském debutu v roce 1875. Za ním se seřadily další spoje: od dvounápravových historických „motoráků“, přes legendární „téčka“ a „káčka“, až po nízkopodlažní vozy současnosti.
Divákům se představila i nejnovější tramvaj 52T, jejíž první dodané kusy by měl dopravní podnik v blízké době nasadit do plného provozu. Některé stroje absolvovaly celou trasu, jiné se připojily jen na její části.
Trasa průvodu vedl z Urxovy ulice přes Florenc na náměstí Republiky, poté přes Štefánikův most na nábřeží Edvarda Beneše. Odtud vozy zamíří přes Mánesův most k Národnímu divadlu, pak přes Vodičkovu na Senovážné náměstí, kde se odpojila koněspřežka. Zbylé vozy následně zamířily přes Florenc, Těšnov a Vltavskou na Letnou, průvod skončil ve dvě hodiny odpoledne ve smyčce na Špejcharu.
V souvislosti s akcí došlo k dočasným omezením tramvajového i automobilového provozu podél trasy. Dopravní podnik cestujícím doporučoval využívat zejména metro.
Tramvaj je nejstarším druhem městské hromadné dopravy v Praze, první vozy tažené koňmi začal provozovat belgický podnikatel Eduard Otleta 23. září 1875. Vozily cestující od Národního divadla do Karlína, následně přibylo pět dalších tratí.
První elektrické tramvaje se pak v pražských ulicích objevily v roce 1891, kdy začala fungovat Křižíkova dráha mezi Letnou a Stromovkou, která vznikla jako dočasný projekt při příležitosti Zemské jubilejní výstavy. V roce 1902 byla zrušena, od roku 1896 nicméně již jezdila první Křižíkova komerční elektrická dráha, která vedla od současného Masarykova nádraží přes Karlín do Libně a Vysočan.
Redakce magazínů iDNES.cz Technet při příležitosti výročí zahájila v neděli seriál Praha z tramvaje, který popisuje historii jednotlivých linek pražských tramvají.