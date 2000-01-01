náhledy
Tramvaje 14T jezdí po Praze už 20 let. Dopravní podnik je postupně nechává modernizovat. (březen 2026)
Autor: PID
Tramvaje 14T jezdí po Praze už 20 let. Dopravní podnik je postupně nechává modernizovat. (březen 2026)
Autor: PID
Tramvaje 14T jezdí po Praze už 20 let. Dopravní podnik je postupně nechává modernizovat. (březen 2026)
Autor: PID
Tramvaje 14T jezdí po Praze už 20 let. Dopravní podnik je postupně nechává modernizovat. (březen 2026)
Autor: PID
Tramvaje 14T jezdí po Praze už 20 let. Dopravní podnik je postupně nechává modernizovat. (březen 2026)
Autor: PID
Tramvaje 14T jezdí po Praze už 20 let. Dopravní podnik je postupně nechává modernizovat. (březen 2026)
Autor: PID
Tramvaje 14T jezdí po Praze už 20 let. Dopravní podnik je postupně nechává modernizovat. (březen 2026)
Autor: PID
Tramvaje 14T jezdí po Praze už 20 let. Dopravní podnik je postupně nechává modernizovat. (březen 2026)
Autor: PID
Tramvaje 14T jezdí po Praze už 20 let. Dopravní podnik je postupně nechává modernizovat. (březen 2026)
Autor: PID
Představení první tramvaje typu 14T v novém barevném řešení Pražské integrované dopravy. (19. května 2021)
Autor: Michal Turek, MAFRA
První z 20 tramvají s designem Porsche určených pro Prahu absolvovala v noci na 30. listopadu další testovací jízdu na plzeňských tramvajových tratích. Nový typ Škoda 14T výrobce Škoda Transportation jezdí po městě jen s měřicími přístroji a po nočních jízdách bude testován i v denní provozu. Vůz bude ve druhém nebo třetím prosincovém týdnu předán pražskému dopravnímu podniku, druhá souprava dorazí do hlavního města ještě do konce roku. (30. listopadu 2005)
Autor: Eret Petr, ČTK
Škoda 14T
Autor: DPP
Škoda 14T
Autor: Penguin9/ Wikimedia Commons
Představení inovovaného tramvajového vozu typu 14T. Tramvaj 14T, která prochází opravami kvůli vadným podvozkům, chce při té příležitosti dopravní podnik s městem vybavit novým interiérem s novými plastovými sedačkami v klasických tramvajových barvách. (18. dubna 2016)
Autor: František Vlček, MAFRA, MAFRA