Stavba trati u Národního muzea potrvá 20 měsíců, bude stát přes 200 milionů

Asi 400 metrů dlouhá trať bude začínat ve Vinohradské ulici mezi historickou a novou budovou Národního muzea, poté překoná magistrálu, tedy Legerovu ulici a napojí se na upravené koleje ve Vinohradské a Škrétově ulici.

Pražský dopravní podnik (DPP) při stavbě využije asi 80 metrů dlouhý úsek kolejí, který vybudoval již v roce 2018 při rekonstrukci historické budovy muzea a jejího okolí.

Při stavbě vzniknou u magistrály zastávky s pracovním názvem Škrétova. „Tento pár zastávek je fakticky rekonstrukcí stávajících zastávek Muzeum v nové podobě veřejného prostoru, kde na základě koncepčních rozhodnutí hlavního města Prahy zanikne současný podchod pod Legerovou ulicí,“ vysvětlila mluvčí. Trať bude podle technického ředitele DPP pro povrchovou dopravu společně s kolejemi na Václavském náměstí zprovozněna v polovině roku 2027.

Stavbu na Václavském náměstí zahájil DPP na konci loňského června. Náklady na vybudování zhruba 550 metrů dlouhé tratě od Národního muzea doprostřed náměstí jsou 1,24 miliardy korun. Kromě kolejí práce zahrnují i rekonstrukci stropních desek stanice metra Muzeum a úpravy náměstí, jehož spodní část se již proměny dočkala v minulých letech.

Další projekty DPP

Podnik plánuje letos zahájit i stavbu trati, která povede z Vinohradské ulice na malešické sídliště. Bude dlouhá 2,3 kilometru a povede středem Počernické ulice. Podnik nyní hledá stavební firmu, podle tendru má stavba vyjít na 1,75 miliardy korun bez DPH.

V příštím roce má začít i stavba kolejí z Libuše na Nové Dvory, z Malovanky na Strahov a od křižovatky ulic Jana Želivského a Olšanská na sídliště Jarov přes vznikající čtvrť na pozemcích bývalého žižkovského nákladového nádraží.

DPP loni dokončil prodloužení tramvajové trati na Pankrác, předloni pak spustil tratě z Divoké Šárky na Dědinu, z Modřan do Libuše a z Barrandova do Slivence.

Magistrát také staví Dvorecký most mezi Prahou 4 a 5, po kterém budou rovněž jezdit tramvaje a v budoucnu na něj navážou koleje vedoucí Jeremenkovou ulicí přes Budějovickou do Michle. V plánu jsou i další tratě, například z Podbaby do Suchdola.